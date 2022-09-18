改善浮洲橋機車道伸縮縫 往樹林方向20日夜間封閉施工

為改善浮洲橋板橋往樹林方向機車道伸縮縫平整度，新北養工處將於20日晚間10時至翌日上午6時做改善施工，屆時將封閉往樹林方向機車道，請用路人依照現場指示牌靠右減速慢行。

養工處指出，浮洲橋為往來板橋和樹林間重要橋梁，透過例行性巡查發現往樹林方向機車道伸縮縫平整度較差，為提升機車族行車安全，因此規畫執行平整度改善工程，以提升機車族行車安全。

養工處表示，工程將於將於9月20日晚間10時至翌日上午6時施工，屆時將封閉往樹林方向機車道，請用路人配合現場義交指揮減速慢行，改走汽車道至樹林匝道下橋。