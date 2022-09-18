猴硐瑞三整煤廠今開幕 新北親子同遊新景點
猴硐瑞三整煤廠今日開幕，新北市長侯友宜上午出席開幕儀式，參觀整煤廠內部修復空間與礦業展覽，在整煤廠可欣賞建築物木構造接合匠藝之美，並從文史資料中一覽過往的礦業風華。
此次展出的礦業主題文史展覽中包含台灣首見整煤廠選洗煤運作及生產流程主題展覽，展覽內容還可從不同主軸及角度一覽猴硐地區礦工韌命故事，並導入多媒體影像展示及聲光互動科技，為民眾帶來更有趣、更貼近生活的煤礦業文史體驗。
侯友宜表示，猴硐瑞三整煤廠象徵著台灣於20世紀中末期煤礦產業蓬勃發展的那段歷史，乘載昔日猴硐礦工們討生活留下的感人故事，再現新北市引以為傲的礦業記憶場所，正是新北市府所重視且持續努力的方向。
侯友宜指出，新北市府與文化部合作，2019年啟動修復工程，經過繁複的文資審查與設計、修復過程，歷時3年完工，以1樓為鋼筋混凝土構造，2、3樓為木構造，盡力復原整煤廠的舊時風貌。
材料大量使用了日據時代所遺留檜木與杉木舊木料，由大木匠師挑選可用舊木料並與新木料結合，運用精湛的手藝與現代工法融合，才能順利完成瑞三整煤廠的修復，民眾在參觀整煤廠時，能夠欣賞整棟建築物木結構接合匠藝技術，彷彿重新看見當時礦業興盛的風華年代。
新北市觀旅局長楊宗珉表示，整煤廠內部空間所設置猴硐瑞三礦業文史展覽，是彙整及爬梳當地礦工耆老在地故事、歷史文件、礦工文物及整煤廠選洗煤礦生產流程等資料，以敘述故事的手法展現過往礦業生活的珍貴回憶，讓民眾從微觀到宏觀的轉換，一窺當時礦業及礦工們生活的真實樣貌。
楊宗珉說，走上2樓的「產煤脈絡」展區則可看見以多媒體動畫播映瑞三整煤廠選洗煤礦的流程，由動畫展現整煤廠運用不同機械設備，像是JIG水洗式洗煤機、巴姆洗煤機等來反覆選洗出不同級別煤礦，以提供火力發電廠發電或火車動力來源使用，而在2樓展區尾端放映由瑞三整煤廠王國緯前廠長緩緩道出長達20幾年的煤礦人生與近代煤礦工業發展實證，帶領民眾一同重溫瑞三整煤廠過往輝煌時光。
新北市觀旅局提到，瑞三整煤廠展覽場域內除了文物展出外，也導入各種多媒體展示及科技聲光互動遊戲區，讓觀展民眾更深入認識瑞三整煤廠豐富的煤礦文化內涵，觀光旅遊局邀請民眾們一同前來感受煤礦文化及歷史的魅力。
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