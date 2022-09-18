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新北鬥艷時尚開放網路投票 9月29日移師府中商圈走秀
新北市府日前舉辦「2022年鬥艷時尚伸展台」模特兒初賽，並從158位選手挑出49位進入決賽，並由業界培訓。而此次活動也開放網路人氣投票，首兩日就湧入近萬人，頒獎典禮將於9月29日在府中商圈舉行，同時有9校提供民眾免費體驗活動。
教育局說，2022年鬥艷主題為「Me?taverse—我是誰X元宇宙」，日前已於板橋大遠百舉辦初賽，從158位選手中選49位進入決賽，並由風暴國際公司於黎明技術學院培訓。新北市不只充實學校教育資源，並以跨群科多層次競賽模式，整合家政群、藝術群暨設計群學生，期待未來能為新北培育下一個吳季剛或國際名模，發揮技職能量。
模特兒初賽的秀導兼評審老師李彬指出，新北市辦理鬥艷時尚伸展台，提供對模特兒抱有夢想的高中職孩子圓夢機會；入圍決賽的選手參加專業的訓練課程，包括台步訓練、肢體情緒開發、舞台概念、花式團體走秀及拍照訓練等，最後在決賽時踏上大型的戶外走秀舞台，盼每位孩子蛻變成閃亮的未來之星。
此次鬥艷活動移師到戶外，於9月29日在府中商圈辦理表演活動及頒獎典禮，除讓民眾對於外表「光鮮亮麗」的模特兒有更深入的認識；另一方面也挑戰選手的臨場反應及穩定膽識。另本次活動開放網路人氣投票，9月15日中午12點起至25日中午12點止，截至第三日下午5點，前三名選手依序為楊宣慧、林姵宇及張䜭彤。
活動當天邀請黎明技術學院、樟樹國際實中、鶯歌工商、樹人家商、穀保家商、醒吾高中、莊敬工家、南強工商及能仁家商，在府中商圈現場提供民眾免費體驗活動，包含皮飾DIY、人體彩繪、創意徽章壓製等多項豐富活動，並有眾多打卡禮及商圈店家優惠券拿到手軟，參與當日還有機會參加抽獎，大獎包含Ipad、Switch及電子書閱讀器等。
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