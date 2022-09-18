快訊

高溫炎熱早晚溫差大 吳德榮：周末熱帶擾動需觀察

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北鬥艷時尚開放網路投票 9月29日移師府中商圈走秀

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
模特兒初賽的秀導兼評審老師李彬，指導鬥艷模特兒專業培訓課程。圖／新北教育局提供
模特兒初賽的秀導兼評審老師李彬，指導鬥艷模特兒專業培訓課程。圖／新北教育局提供

新北市府日前舉辦「2022年鬥艷時尚伸展台」模特兒初賽，並從158位選手挑出49位進入決賽，並由業界培訓。而此次活動也開放網路人氣投票，首兩日就湧入近萬人，頒獎典禮將於9月29日在府中商圈舉行，同時有9校提供民眾免費體驗活動。

教育局說，2022年鬥艷主題為「Me?taverse—我是誰X元宇宙」，日前已於板橋大遠百舉辦初賽，從158位選手中選49位進入決賽，並由風暴國際公司於黎明技術學院培訓。新北市不只充實學校教育資源，並以跨群科多層次競賽模式，整合家政群、藝術群暨設計群學生，期待未來能為新北培育下一個吳季剛或國際名模，發揮技職能量。

模特兒初賽的秀導兼評審老師李彬指出，新北市辦理鬥艷時尚伸展台，提供對模特兒抱有夢想的高中職孩子圓夢機會；入圍決賽的選手參加專業的訓練課程，包括台步訓練、肢體情緒開發、舞台概念、花式團體走秀及拍照訓練等，最後在決賽時踏上大型的戶外走秀舞台，盼每位孩子蛻變成閃亮的未來之星。

此次鬥艷活動移師到戶外，於9月29日在府中商圈辦理表演活動及頒獎典禮，除讓民眾對於外表「光鮮亮麗」的模特兒有更深入的認識；另一方面也挑戰選手的臨場反應及穩定膽識。另本次活動開放網路人氣投票，9月15日中午12點起至25日中午12點止，截至第三日下午5點，前三名選手依序為楊宣慧、林姵宇及張䜭彤。

活動當天邀請黎明技術學院、樟樹國際實中、鶯歌工商、樹人家商、穀保家商、醒吾高中、莊敬工家、南強工商及能仁家商，在府中商圈現場提供民眾免費體驗活動，包含皮飾DIY、人體彩繪、創意徽章壓製等多項豐富活動，並有眾多打卡禮及商圈店家優惠券拿到手軟，參與當日還有機會參加抽獎，大獎包含Ipad、Switch及電子書閱讀器等。

截至第三日下午5點票數第二名選手林姵宇。圖／新北教育局提供
截至第三日下午5點票數第二名選手林姵宇。圖／新北教育局提供
截至第三日下午5點票數第三名選手張䜭彤。圖／新北教育局提供
截至第三日下午5點票數第三名選手張䜭彤。圖／新北教育局提供
截至第三日下午5點票數第一名選手楊宣慧。圖／新北教育局提供
截至第三日下午5點票數第一名選手楊宣慧。圖／新北教育局提供

延伸閱讀

新北／響應9月全國古蹟日 17條導覽路線等你挖掘樂趣

新北震度3級 淡海輕軌列車班次延誤4分鐘

恩恩爸貼通聯紀錄 斥國賠委員如何認為衛生局全力以赴

林佳龍出席野餐與露天活動 批新北綠地、圖書六都最少

相關新聞

新北鬥艷模特兒賽 2天近萬人網路投票

新北市府舉辦「2022年鬥艷時尚伸展台」模特兒初賽，從158位選手挑出49進入決賽，並由業界培訓。而此次活動也開放網路人...

龍山文創基地 玩轉漫次元結合元宇宙 開展

為扶植台灣ACG動漫產業，龍山文創基地即日起，推出本土原創動漫展覽「玩轉漫次元-尋找你的動漫台北」特展，同時規畫市集、講...

猴硐瑞三整煤廠開幕 回味礦工故事

猴硐瑞三整煤廠昨日開幕，整煤廠中可欣賞建築物木構造接合匠藝之美，並從文史資料中一覽過往的礦業風華。礦業主題文史展覽中包含...

新北獸醫視訊看診、宅配送藥 隔離在家毛孩生病也不怕

今年4月中旬疫情本土疫情爆發， 新北市啟動居家照護計畫，動保處也針對居家照護者飼養的寵物，制定照護指引，讓共居寵物採用線...

改善浮洲橋機車道伸縮縫 往樹林方向20日夜間封閉施工

為改善浮洲橋板橋往樹林方向機車道伸縮縫平整度，新北養工處將於20日晚間10時至翌日上午6時做改善施工，屆時將封閉往樹林方...

到山林裡避暑 大台北吹自然冷氣

想要出去走走接觸大自然，又不想跑太遠，想要爬山，對於太多階梯又望之卻步，小編大力推薦「內湖大溝溪公園」步行到「圓覺瀑布」這條踏青健行路線，絕對讓你不費力又很療癒。更幸福的是就近只要往台北市的後花園陽明山走走，頓時有感熱度就降了不少。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。