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視察瓦磘溝整治狀況 侯友宜：將提升水質、水流速度

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天下午視察瓦磘溝整治暨安樂抽水站改建工程。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天下午視察瓦磘溝整治暨安樂抽水站改建工程。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今天下午視察瓦磘溝整治暨安樂抽水站改建工程，侯友宜表示，為了提升瓦磘溝河道水流水質，水利局正在爛泥環境與河口潮汐影響間加緊趕工，陸續施作瓦磘溝抽水站增設機組工程、渠底改善工程及上游清水引入工程，完成後可提升瓦磘溝河道水流水質。

瓦磘溝貫穿新北中和、永和，總長約4千7百公尺，集水面積遍佈中永和地區，除既有排水功能外，隨著時代進步，更要求達到「清」水及「親」水，成為生活的一部分，讓民眾可以更親近瓦磘溝。

侯友宜表示，瓦磘溝是一條兼具防洪的感潮河段，除了今年3月完工的瓦磘溝河道水質及景觀改善工程，以礫間接觸法淨化水質，減輕河川汙染負荷，每日可過濾3千噸的汙水。

水利局長宋德仁說明，今年汛期開始前，已完成安樂抽水站改建工程，將既有老舊機組汰換、增加抽排水能量，由原先4cms的總排水能量提升至6cms，並且加大抽水站前池蓄水滯洪空間，爭取抽水站應變時間及預防災情發生。

原本的抽水站抽水機組只能以發電機供電，發電時噪音大，易影響周邊居民生活作息，新站改建後，改以市電供電，已能提供無聲且穩定供電，在緊急情況下，改用新設600Kw發電機搭配消音箱，可達到降低發電機運轉的噪音問題。

另外，新北積極提升防汛能量，改善長年沉痾積淹水熱點。宋德仁表示，至今已完成13個行政區、50處積淹水點，針對人口密度最高的中、永和地區，更克服管線障礙排除萬難，完成新建雨水下水道永和FG二期排水工程，永和1號、永和2號、安樂3座抽水站改建。

宋德仁指出，近期永和國光路49巷排水改善工程完工，可望加速低窪地區排水速度，降低影響範圍及時間，福和國中透水保水工程持續辦理中。

水質 侯友宜

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