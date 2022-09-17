五新嘉年華今明登場 侯友宜：透過體驗讓孩子成長
新北市青年局與星星國舉辦嘉年華，今明兩日於捷運府中站登場，新北市長侯友宜今晚參加活動自稱「侯爺爺」與孩童熱舞，侯友宜表示，嘉年華透過體驗學習，讓孩子在自信心與領導力方面成長。
新北市青年局今舉辦五新嘉年華活動，提供音樂五感、積木、手作等各式活動，讓新世代父母、嬰幼到少年全齡皆可體驗。
侯友宜表示，在府中商圈看到這麼多孩子跟青年人都可以一起參與，不只商圈活絡起來，也能看見新北長期透過各樣計畫支持所有青年，從就學、就業、到成家全階段的陪伴與關心，現場各式體驗活動中讓家長可以看到孩子們自我發展空間，跟著孩子們的好奇心去探索世界，在透過體驗學習，能夠讓孩子在自信心與領導力方面成長。
新北市青委會主委吳宗憲表示，透過翻轉式的新教育、新科技、新創藝、新媒體、新創業領域培訓，期待能培育出學以致用、轉化城市的小小行動家。
青年局長錢念群說，這次青年局和星星國合辦活動透過愛與關懷體驗教育孩子，未來也讓活動創意不只運用新技術，同時能創造更良好社會連結。
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