快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

柯文哲任內聯合婚禮終場 北市第222場諧音愛愛愛

中央社／ 台北17日電

台北市長柯文哲今天主持任內最後一次聯合婚禮，剛好也是北市第222場，諧音「愛愛愛」；柯文哲並指出，今年結婚率比去年多了15%，很開心看到佳偶走過疫情考驗。

柯文哲任期進入倒數，今天主持任內最後一次聯合婚禮，致詞時先祝福新人們幸福長久，並表示，這次是台北市第222場聯合婚禮，有諧音「愛愛愛」的好兆頭。

柯文哲並指出，疫情影響到許多人的生活與人生規劃，結婚人數有下降，不過從統計數字上看，今年比去年多了15%的結婚率，很高興看到新人們走過疫情、邁入人生下一階段。

柯文哲並說，北市府推出「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」抽獎活動，在北市府登記結婚的新人，每個月都可以抽獎，每月抽新台幣5萬元、每季抽10萬元，年底再加碼抽20萬元大獎，預計要送出1000萬。

柯文哲現場並抽出10名幸運兒，再額外抽出1對新人可額外獲得5萬元祝福禮金。根據民政局統計，截至8月底，已發出450萬獎金，還有550萬等民眾來抽。

柯文哲坦言「不太可能為了20萬就結婚」，笑稱有時結婚就是一個衝動，希望透過抽獎方式、也當成祝福，鼓勵大家結婚，並盼新人們生育、減緩少子化「投入救國行列」。

結婚 柯文哲

延伸閱讀

蔡賴蘇分進合擊拉抬選情 雙林論述助攻

林智堅今輔選沈慧虹 柯文哲：最該被處理是陳明通

陳時中同框高嘉瑜 柯文哲：「產品有問題」廣告公司也沒辦法

三重輔選談疫苗 柯文哲：政治不要失去人性

相關新聞

北海岸野奢露營絕美體驗 看日出落日海天一線

後疫情時代，最適合到戶外走走，位於北海岸白沙灣旁的「半島秘境Secret Island」是台灣最後一個私人海灣，獨特半島地形擁有絕佳隱蔽性，在這裡全然享受野奢露營的樂趣或是入住溫馨旅宿，最棒得是無敵山海景致盡收眼底，還可以在同個地點觀賞日出與日落，夏日銀河星空更耀眼！

向海致敬 3千人萬里淨灘

新北市府為響應「國際淨灘日」，昨天在萬里翡翠灣海岸辦理「攜手淨灘守護海岸」，新北海岸線昨天同時也有許多企業和民間團體共同...

最美自行車道 三貂嶺隧道10月1日重開 今起預約

被稱為「最美自行車道」的三貂嶺生態隧道，將於10月1日起重新開園，今天中午12時開放網路預約，維持第三階段開放不限制來往...

27億沙崙文創園區 下月將審定

荒廢已久的沙崙海水浴場已成治安死角，甚至曾發生過5名學生溺斃事件，新北市府指出，日前成功招商南山人壽投資27億元，將打造...

機車過路口變禁行 挨批陷阱

北市道路設計紊亂，機車行駛在路上，過個路口突然變成禁行機車，成違規陷阱，議員盼市府交通局可以改善。交通局回應，目前三線道...

北市議員批城博灌水 再暫擱二備金

北市府砸8千多萬元第二預備金辦台北城市博覽會，16天展覽，館內參觀總人次僅10萬餘人，還被爆動員市府各局派人參觀、按讚衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。