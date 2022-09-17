柯文哲任內聯合婚禮終場 北市第222場諧音愛愛愛

台北市長柯文哲今天主持任內最後一次聯合婚禮，剛好也是北市第222場，諧音「愛愛愛」；柯文哲並指出，今年結婚率比去年多了15%，很開心看到佳偶走過疫情考驗。

柯文哲任期進入倒數，今天主持任內最後一次聯合婚禮，致詞時先祝福新人們幸福長久，並表示，這次是台北市第222場聯合婚禮，有諧音「愛愛愛」的好兆頭。

柯文哲並指出，疫情影響到許多人的生活與人生規劃，結婚人數有下降，不過從統計數字上看，今年比去年多了15%的結婚率，很高興看到新人們走過疫情、邁入人生下一階段。

柯文哲並說，北市府推出「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」抽獎活動，在北市府登記結婚的新人，每個月都可以抽獎，每月抽新台幣5萬元、每季抽10萬元，年底再加碼抽20萬元大獎，預計要送出1000萬。

柯文哲現場並抽出10名幸運兒，再額外抽出1對新人可額外獲得5萬元祝福禮金。根據民政局統計，截至8月底，已發出450萬獎金，還有550萬等民眾來抽。

柯文哲坦言「不太可能為了20萬就結婚」，笑稱有時結婚就是一個衝動，希望透過抽獎方式、也當成祝福，鼓勵大家結婚，並盼新人們生育、減緩少子化「投入救國行列」。