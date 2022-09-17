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凱悅嘉軒酒店開幕 新莊國際創新園區開發完成

中央社／ 新北17日電

新莊凱悅嘉軒酒店今天開幕，提供275間客房、文創及展演空間，創造5000個就業機會。酒店開幕也代表引進雲端與數位匯流、產辦與購物商城的「國際創新園區」，全面開發完成。

新北市府經濟發展局今天以新聞稿表示，招商吸引民間資金打造「國際創新園區」，由市府提供土地，依促進民間參與公共建設法設定地上權方式，由宏匯思源股份有限公司興建、招商及營運。

經發局表示，宏匯集團於新莊副都心總投資額逾新台幣96億元，包含「宏匯廣場」、「新莊宏匯i-Tower」及「新莊凱悅嘉軒酒店」，以多目標土地使用結合民間資金與經營創意，提供充足停車空間、創造土地效益，同時引進產業辦公室、購物商場等設施。

經發局表示，「宏匯廣場」以生活百貨購物中心為基調，「新莊宏匯i-Tower」商辦大樓，已於民國110年完工，為地上39層、地下3層的大樓，兼具停車場、購物商場、美食餐飲、商用服務、產業辦公空間等，引入雲端及數位匯流等高端企業進駐園區，包括光寶、台灣檢驗科技、四零四科技、木棉花國際等。

至於商業區用地，由宏匯集團攜手凱悅嘉軒（HyattPlace），興蓋國際商務旅館，有餐廳、會議區與文化創意展演空間；鄰近機場捷運和捷運環狀線，可提供國際旅客休憩空間，顯現新北國際能見度，並主打智慧酒店體驗及寵物友善，將提供275間客房，創造5000個就業機會。

經發局說，「國際創新園區」開發完成，將提供雲端科技、物聯網、大數據及數位匯流產業相關核心技術，協助製造業轉型升級，並吸引科技、專業人才進駐，有助於新北產業未來黃金10年的發展，布局智慧電動車、數位科技、金融科技、生技醫療及綠能產業等核心產業。

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