過個路口突禁行機車成陷阱 北市議員要求檢討車道設計

台灣道路設計紊亂，機車行駛在路上，過個路口突然變成禁行機車，成了違規陷阱。有北市議員指出，對騎士來說明明是直行也沒變換車道，卻突然有了陷阱，希望交通局可以改善。北市交通局回應，目前三線道以上開放機車有50多個路口，成功路二段和三段等路段已評估開放機車行駛內線車道，而舊宗路與新湖路二、三段口也將開放直接左轉，最晚10月底前可以完成。

議員李明賢表示，現行制度對機車族並不合理，三線道的內車道和四線道的內線2車道禁行機車就有調整空間，他舉例，機車騎士原本騎一般道路上，結果過了一個路口之後，就突然變成禁行機車，讓騎士措手不及，因為對駕駛來說就是直行沒有切換車道，對用路人來說就成了陷阱。

李明賢也提到，少數路口有開放機車直接左轉，例如安康路左轉康寧路，平均一個月9件車禍下降到了4件，雖然樣本數不高，但代表「待轉比較安全」的說法並不成立。李明賢說，希望交通局能通盤檢討免兩段式左轉的路口與不用禁行機車的路段，要有SOP全面處理，不要哪個議員爭取一個才做一個。

議員徐弘庭說，交通局過去做了很多成本效益分析和專家學者報告，機車平權是好事情，不要只有單點修正，而是整條路前後都要顧到，別兩線道擴張到三線道時，一下機車可以使用、一下又禁行機車，要求交通局應重新順理機車行駛路線，看看哪些可以開放、哪些不建議。

對此，北市交工處回應，有關機車路權部分，台北市政府其實走很前面，局內也有訂定SOP了來檢討禁行機車路段是否開放、免除兩段式左轉等，除了民間單位建議外，也會主動就交通量大的路段去檢視，平均每一季會做10公里的評估，研議開放機會並訂定計畫檢討，達到機車平權目標。

交工處說，目前三車道以上開放機車行駛有50多個路口，且陸續增加中，總長度約60多公里，另外，成功路二段和三段等路段已經評估可以開放機車行駛內線車道，只剩下要去現場會勘、施作，而舊宗路與新湖路二、三段口也將開放直接左轉，最晚10月底前可以完成。