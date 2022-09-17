「台北城博」連環爆不停 動支二備金闖關兩度失敗

台北市政府砸8千多萬元「救命錢」第二預備金舉辦台北城市博覽會，16天展覽，館內參觀總人次僅10.5萬人次，還被爆料動員市府各局派人參觀、按讚衝點閱，藍綠議員除了齊轟「灌水」，又爆市府還要花680萬元將展示內容移置到台北探索館續展，市議會民政委員決議二度暫擱城博二備金。市府則表示，城博的經濟效益、缺失檢討將對外說明。

台北城博9月11日結束，據研考會的檢討報告，館內參觀總人次10萬5992人次，展區參觀共計19萬6572人次、線上展官網累計點擊數88萬49次；市府也宣傳，城博線上線下吸引超過100萬人次參與。

議員許淑華指出，中秋連假，台北市長柯文哲找民眾黨的參選人去造勢，然後就開始就灌線上點擊率，雖然有88萬點擊率，但她質疑，民眾去現場，才能帶來經濟效益，線上點閱拚命按讚能帶來什麼？

許淑華指出，市府還算館外展區的人數，但城博舉辦的地點在花博，平常就有辦活動人潮，結果還把這些人數加進來，市民會覺得有感嗎？都是宣傳柯文哲的政績。她還指出，除了原先的8000萬外，現在還要再花680萬元，將展區的展板移至到台北市政府探索館。

議員王浩指出，市府大量動員各局處公務員出席參觀，他就接到爆料，連協勤治安的義警中隊，也被要求每單位派2人著便服，前往參觀城市博覽會。王浩說，柯市府原本要花350萬元製作市長柯文哲的畢業作品集，外界批是柯文哲的畢業紀念冊，把預算刪了，沒想到「掠龜走鱉」，柯文哲狠花8千多萬去辦展覽。

議會民政委員會召集人、議員陳政忠說，他接獲許多市府同仁檢舉，被要求利用上班時間進場幫忙，還動員民間組織去參觀，都不是自願去的。因政風處、研考會的檢討報告均遭退回，因此議會決議再次暫擱城博的二備金，不得動支。王浩也表示，如果市府不道歉，這筆二備金要「封存30年」。

研考會表示，城博是「會前會」同時宣傳明年2023台北燈會，且針對民眾滿意度，現正進行2千分的民調，初步對台灣燈會知曉度達六成以上。

北市秘書長陳志銘表示，認同城博應帶動經濟效益的觀點，本來辦活動就是要達到帶動消費、觀光，這是目的之一，另因為場地的關係，他也直言，還有很多精華，該讓民眾知道、值得去看的沒有放進去。

陳志銘說，參觀展覽外，最後還是希望看展覽的民眾，還是要去實地參觀，城博只是目錄的概念。至於動員市府公務員的做法，他坦言動員在這時代也已經不適用了，其實不妥，不能強迫。市府表示，城市博覽會的檢討，將針對議員的意見，進行府級會議檢討，適時對外說明。