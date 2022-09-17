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全國古蹟日 新北舉辦校園瘋文資

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市參加台中行動博覽會，展出文化局推廣文化資產推廣成果。圖／新北市文化局提供
新北市參加台中行動博覽會，展出文化局推廣文化資產推廣成果。圖／新北市文化局提供

新北市為響應9月全國古蹟日，這周末9月17、18日配合台中文化資產園區，分享新北市文化資產保存教育推廣成果。新北市文化局長龔雅雯表示，新北每年配合年度主題，辦理全國古蹟日，這次參與全國性行動博覽會，展出文化局在新北市國小辦理「校園瘋文資」活動成果，落實文化資產保存教育從小扎根及推廣。

文化局表示，會場除展出2組大型古蹟樂高模型市定古蹟「中和瑞穗配水池」和歷史建築「淡水木下靜涯舊居」外，也由樂高達人達達老師傳授拼組樂高模型技巧，全齡體驗文資新樂趣，透過動手做樂高輕鬆入門新北特色文資。

新北配合古蹟日推出「文資小旅行」，今年規劃汐止、新店、三重、中和、板橋、鶯歌、八里、金山、瑞芳、淡水、貢寮、樹林、泰山等區共計17條導覽路線，邀請民眾走出屬於自己的文資奇跡。此外，新北今年著重廣域型古蹟防災議題，9月份聯合警、消單位與中國科技大學、空中大學等，並邀請有形文化資產權管單位參加防災工作坊及實地演練。

民眾透過「新北學」的視角爬梳新北歷史脈絡，還能藉由十三行博物館對於八里坌千年河口文化的研究，黃金博物館致力於金銅礦業遺產的傳承及活化，以及淡水古蹟博物館創意再現清法戰爭滬尾之役，發掘得天獨厚的自然環境如何造就在地記憶。

新北市文化局即日起至9月25日，在市定古蹟台北放送局板橋放送所推出古蹟樂高展，展出新店國小、中和自強國小、板橋後埔國小、淡水鄧公國小、鶯歌國小及貢寮福連國小等6間學校師生共同創作的大型樂高模型，每個周末還有囊括新北市各區特色景點的文資小旅行。

新北古蹟日活動活動：https://www.culture.ntpc.gov.tw/

新北文化局用樂高分享新北市推廣文化資產教育推廣成果。圖／新北市文化局提供
新北文化局用樂高分享新北市推廣文化資產教育推廣成果。圖／新北市文化局提供

古蹟博物館 樂高

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