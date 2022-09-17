新北向海致敬 3千人北海岸淨灘

新北市府為響應「國際淨灘日」，今於萬里翡翠灣海岸辦理「攜手淨灘 守護海岸」，今日新北海岸線上，也有許多企業和民間團體共同淨灘，總計逾3千人參與，用實際行動向海致敬，守護海岸環境。

新北市副市長劉和然表示，新北市海岸線全長145公里，擁有豐富海洋資源、多樣的地形與生態環境，為使海岸更乾淨，市府推動了多項海岸管理政策，並積極推廣淨灘活動，在公、私協力下今年迄今為止已辦理652場淨灘活動，參加人數超過4萬人，清理資源垃圾類33.8公噸、非資源垃圾類184.7公噸。

環保局長程大維表示，今日「攜手淨灘 守護海岸」活動參與者都相當熱情投入，經統計共清理垃圾達1395 公斤，其中包含資源垃圾類145公斤及非資源垃圾類1250公斤，在國際淨灘日這天以實際行動守護海岸環境。

新北市依據中央「向海致敬計畫」，與轄內各海岸管理單位建立夥伴關係，由海岸管理單位定期進行海岸環境維護，並搭配市府環境巡檢作業，以期讓海岸達到最佳的環境狀態；同時，為掌握新北市海廢組成及推估垃圾總量，每年均執行海廢快篩及海廢國際淨灘行動，目前調查結果近7成的海廢都是人類生活垃圾，且多數為無法自然分解的塑膠製品，像是塑膠袋、寶特瓶、吸管及免洗餐具等，另外2成為漁業廢棄物，如廢漁網、浮球等，環保局持續透過環境教育方式，宣導除了不任意棄置外，更應從源頭減量做起，讓一次性垃圾逐步減少。

環保局說明，新北市致力打造便民的淨灘服務，自109年起便推出全國首創「想淨就淨-淨灘合作社」，目前已有34間沿海店家加入，民眾到掛有「淨灘合作社」浮球的店家就可借用淨灘工具，結束後將由店家與清潔隊協助垃圾清運，歡迎民眾到海邊遊玩休憩時多加利用。若是企業、社團等人數較多的團體想要辦理淨灘活動，建議在活動14天前至行政院環保署的「海岸淨灘認養系統」預約，當日淨灘的垃圾同樣會由在地清潔隊協助處理。