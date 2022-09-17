台中聯勤招待所今開工改建 公民團體場外陳情盼保存
位於台中市西區的聯勤招待所，在美援時期為美軍俱樂部，經審議未獲得文資身分後，今天上午市府舉行開工典禮，將保留外牆立面，並改建為複合式多功能的美村園區。爭取保存完整建築的公民團體今早在現場抗議，盼停止工程，副市長黃國榮代表接受陳情書。
聯勤招待所位於西區美村路上，原本為兩層樓建築，1962年興建，越戰時期美軍來到台灣，此處為美軍俱樂部，也是在台中市區工作的單身美軍宿舍，後來撤離後移交給國防部軍備局，改為台中聯勤招待所，一度委外經營飯店，2006年閒置至今。
這棟建築見證美軍在台歷史，公民團體提出文資審議盼保存，但未獲得文資身分。前市長林佳龍規畫改建為非營利組織與志工中心，現任市長盧秀燕決定局部保存建築立面與園區老樹，打造複合式的美村園區。
台中市原鄉文化協會、台灣親子共學教育促進會等團體，今上午在招待所門口舉牌抗議。原鄉協會總幹事江慶州說，市府承諾要開公聽會卻跳票，當初文資審議有瑕疵，監察院已經函文調查此案，呼籲暫停拆除，重新審議。
親子共學促進會常務監事陳界良說，市府說新舊共融，卻只留下一面牆，不就像是個牌樓，美援時期周邊的美村路、中美街等，都見證這段歷史，應該保存招待所留下記憶。
副市長黃國榮到場時，江慶州高喊「跳票」、「市府沒開公聽會」、「不肯對話」，黃國榮說「有開說明會，而且有對外公告」，最後黃國榮收下陳情書。
當地公德里長楊博文說，公德里沒有自己的活動中心，地方都很期待聯勤招待所改建，以後有空間可供里民使用，加上還有公托、運動中心等，對於美援歷史也有部分保存，很期待園區落成。
台中市建設局表示，美村園區保存聯勤招待所建築立面，也規畫歷史廊道保存美援歷史，園區大樹原地保存45棵，有4棵芒果、蓮霧、黃椰子樹採取現地移植，預計114年底完工啟用；設有親子館、公托、志工中心、兒童運動中心等，地下3層為停車場。
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