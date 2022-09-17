台南租金10年漲3成！獨老租屋更難 黃偉哲：保留部分社宅

台南市議員郭鴻儀在議會播放一名70歲獨老打電話租屋屢遭房東拒絕，他以台南市租金10年來漲幅超過3成，更增加獨老租屋困境，要求市府成立高齡者租屋媒合平台與作業基金；市長黃偉哲允諾，房東有多方面的考量，為了解決獨老租屋困境，未來在社會住宅部分，可保留一部份的比例，提供給獨居長輩入住。

郭鴻儀以台南市不動產估價師公會統計2022年1至7月與2012年的實價登錄資料，10年下來六都台南市以143.87％奪下漲幅冠軍。高房價已不再是新聞，但社會關注在高房價對於年輕人成家與生育率影響，卻漠視更加慘烈的中高齡危機於55歲以上，尚未擁有房子的預備下流老人，則更本無可能在購置房產僅能租屋到老死。

郭鴻議說，高房價隨之推升租屋市場租金，以10年租金漲幅來看，台南達32％，漲幅遠超過其他三都。崔媽媽基金會統計，服務的弱勢家庭租屋量，其中就65歲以上長者的申請案件，媒介成功的比例，卻低於二成以內，最好的結果才只有18％。

郭鴻儀議員服務處70歲志工以租客身分抽樣尋訪轄區20件4至6千元租屋案件，願意接納高齡者出租者不到1成，顯見老人租屋歧視問題相當嚴重。租不到房的老人家，更遑論可以受到租屋補貼等政策的照顧，成為社福政策下的孤兒。

郭鴻儀認為等待社會住宅與老人公寓等，目前絕對緩不濟急，政府把利多壓在包租代管或租屋補貼政策，對於僅能承租3000至6000元的老人來說，也是看的到吃不到，市府應有更積極作為，成立高齡者租屋媒合平台，專責協助弱勢高齡者租屋，更需要成立相關基金，協助處理高齡者租屋面臨的困境，如緊急處置、醫療協助、居家關懷、押金墊付等，消除房東對於高齡者租屋疑慮。

郭鴻儀也以本報曾直擊在台南市有名的來亞大樓，有老人居住，除環境惡劣、充斥廢棄物外，更衍生公安危機。

他以日本社學者藤田孝典於2015年提出「下流老人」，指那些收入低、存款不足、沒有可以依賴之人的老年人。在台灣大部分下流老人，過著獨居生活，且多為社會福利邊緣戶，沒有機會獲得社福照顧下，只能屈就於龍蛇雜處，租售行情較差的地點，或低於市場行情一半以上的處所，靠著每月3000元老人年金付房租過活，三餐就靠社福團體送便當，形成社會的隱憂。

都發局長莊德樑說，除了市長允諾提撥部分社會住宅給獨老，政府推動的包租代管，有部分物件是由與政府配合的租屋公司先行租下，高齡者與政府合作的租屋公司接洽，也可提供享有更友善的租屋環境，2018年至今已媒合287件65歲以上高齡者租屋；另包租代管針對65歲以上的老人也有提供租金補助。