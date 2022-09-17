「台南100種生活」被爆複製雲林 策畫：靈感來自盧廣仲

台南市議員林燕祝指觀旅局所推的活動，複製其他縣市所舉辦，才發布的「台南100種生活」觀光宣傳影片開箱，被網友質疑名稱與「雲林100種生活」相同，同為100種生活，但雲林是由來自不同領域的返鄉青年發起，結合雲林各鄉鎮文化特色，推廣自地文化，並且鼓勵原創，才是真正落實推廣觀光旅遊的精神。

台南市觀旅局回應，「台南100種生活」影片策畫人謝小五表示，100種生活靈感來自於台南知名歌手盧廣仲在2008年發行的專輯作品，在盧廣仲發布專輯之後，100種生活就廣為各式臉書、部落格做為創作運用，例如「GooD Life-我們的100種生活」即以臉書型式分享生活大小事，「100種生活」這幾個字運用並無版權問題。

觀旅局16日發布的「台南100種生活」，為全國首創以YouTube頻道於每周五播出一集台南特有生活系列影片，每部7至9分鐘的短片共有9集，分別介紹台南夜市、牛肉湯、按摩洗頭文化、水果享受方式、女子旅遊、早餐、一人旅行VLOG、喝酒旅行跟約會散策等各式生活主題，內容有趣而多樣，與其他臉書或部落格截然不同，並無模仿情事，特此澄清。