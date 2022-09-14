侯友宜：新北人口逐月增2000 朝恢復400萬邁進

新北市長侯友宜今晚表示，COVID-19疫情舒緩後，人口逐漸回流設籍，每個月成長2000人，朝恢復400萬人口邁進。為吸引年輕人移居新北，將持續建設公共托育設施，以照顧青年。

新北市長侯友宜客家之友會籌備會今天晚上舉行，由新北市客家社團理事長協會創會的湯富龍，邀集新北市的客家社團理事長、總幹事、立法委員劉盛良等人與會共商。

湯富龍致詞時表示，他是無黨籍，但認為現任市長侯友宜扎根客家文化與語言承傳，闢建硬體設施「哈客館」，努力踏實的精神讓他感動，因此，也希望各客家社團能支持其連任。

侯友宜出席時逐桌與各理事長致意，也感謝客家社團投入公益。他說，新北市客家鄉親有60萬人，分布各地但都很團結。「侯友宜客家之友會」是第一個支持他連任的鄉親社團後援會，連他自己的嘉義同鄉會都尚未成立後援會。

侯友宜表示，除客家鄉親，新北市作為北台灣1000萬人口的大都會目標，他闢建捷運，至今年底總長度可達93公里，將有78座車站；也將陸續興建大漢溪以南、以北各軸心的行政園區提供服務。

侯友宜透露，因疫情舒緩，現每個月將近有2000人回流設籍新北市，正朝恢復400萬人口的目標努力。相對的，要吸引年輕人設籍新北宜居城市，就要持續建構公共托育中心。他還邀請在座的台灣尖端先進生技醫藥董事長蘇文龍要將戶籍遷到新北，蘇文龍立即回應，兒子已經在新北置產了。

民政局長柯慶忠接受中央社記者電訪表示，以往因國際疫情肆虐，台灣邊境管制未全面放寬之故，不少國人依戶籍法規定，出境滿2年未入境遭除籍，導致新北市人口逐月減少2000多人到3000多人。

柯慶忠說，依照最新統計，目前新北市人口為397萬6000餘人，這兩個月都每月成長2000人，但要達到400萬人口仍須努力。他說，111年地方公職人員選舉的投票權，需111年7月26日（含當日）以前，遷入新北市設籍者，這些剛恢復設籍的人口，在年底的市長與市議員選舉不具投票權。