土城五穀先帝廟助弱勢 慨捐200份澎湃包及3千斤白米

新北土城區五穀先帝廟是在地信仰中心，平日香火鼎盛，中元普渡期間眾善信參與贊普，先帝廟主事者將所有供品澎湃包和白米，轉贈給社福團體，同時響應新北市好日子愛心大平台，讓土城、板橋、樹林等鄰近地區的弱勢家戶能得到救助。

五穀先帝廟以奉祀教耕稼、嚐百草、造民曆的神農炎帝為主神，近日除捐贈普渡期間的供品轉贈給社福團體外，也響應新北市好日子愛心大平台，捐贈200份豐盛的澎湃包和3千斤白米給實物銀行，市值30萬元。新北社會局副局長許秀能今代表市長侯友宜前往受贈。

五穀先帝廟管委會主委李木火表示，該廟原名慶安宮，遠溯至清乾隆間，因遭回祿之災，迭經重建。民國40年間，在前土城鄉長林德和地方仕紳共同倡議下，集資於現址土城區和平路11號興建，更名為五穀先帝廟，主祀神農炎帝，副祀觀音菩薩、三山國王、天上聖母等神祇，並經69年、73年續建前、後殿，全廟共九殿。

五穀先帝廟總幹事翁財福說，該宮廟每年都會舉辦中元法會，幫信眾超拔祖先，普渡幽冥，十方大德均會參加贊普，贊普用的澎湃包，每包均有3大禮盒，包含食品和民生用品，分別致贈給華山、創世基金會、更生保護會、急難救助會等；另捐給里長聯誼會和社會局，以轉贈弱勢家戶。