快訊

王室再掀波瀾？澳洲男自稱是查理三世私生子 願驗DNA證明

5好友自駕遊藤枝樂園...休旅車意外墜谷 釀1死1重傷悲劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土城五穀先帝廟助弱勢 慨捐200份澎湃包及3千斤白米

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
五穀先帝廟管委會主委李木火（左2）將3000斤白米交予社會局副局長許秀能（右2）。圖／新北社會局提供
五穀先帝廟管委會主委李木火（左2）將3000斤白米交予社會局副局長許秀能（右2）。圖／新北社會局提供

新北土城區五穀先帝廟是在地信仰中心，平日香火鼎盛，中元普渡期間眾善信參與贊普，先帝廟主事者將所有供品澎湃包和白米，轉贈給社福團體，同時響應新北市好日子愛心大平台，讓土城、板橋、樹林等鄰近地區的弱勢家戶能得到救助。

五穀先帝廟以奉祀教耕稼、嚐百草、造民曆的神農炎帝為主神，近日除捐贈普渡期間的供品轉贈給社福團體外，也響應新北市好日子愛心大平台，捐贈200份豐盛的澎湃包和3千斤白米給實物銀行，市值30萬元。新北社會局副局長許秀能今代表市長侯友宜前往受贈。

五穀先帝廟管委會主委李木火表示，該廟原名慶安宮，遠溯至清乾隆間，因遭回祿之災，迭經重建。民國40年間，在前土城鄉長林德和地方仕紳共同倡議下，集資於現址土城區和平路11號興建，更名為五穀先帝廟，主祀神農炎帝，副祀觀音菩薩、三山國王、天上聖母等神祇，並經69年、73年續建前、後殿，全廟共九殿。

五穀先帝廟總幹事翁財福說，該宮廟每年都會舉辦中元法會，幫信眾超拔祖先，普渡幽冥，十方大德均會參加贊普，贊普用的澎湃包，每包均有3大禮盒，包含食品和民生用品，分別致贈給華山、創世基金會、更生保護會、急難救助會等；另捐給里長聯誼會和社會局，以轉贈弱勢家戶。

社會局副局長許秀能表示，這次轉贈物資將提供給土城、板橋、樹林等鄰近地區的弱勢家戶。先帝廟管委會平時熱心公益，近3年來除捐贈普渡物資外，也捐贈住警器給消防局，免費幫弱勢家戶安裝，另每年捐助獎助學金、急難救助金、冬令救濟等，近日也計畫捐贈200個輪椅給土城醫院，可說是發揮宗教濟世救人的精神。

五穀先帝廟管委會主委李木火（右3）將200份澎湃包交予社會局副局長許秀能（右2）。圖／新北社會局提供
五穀先帝廟管委會主委李木火（右3）將200份澎湃包交予社會局副局長許秀能（右2）。圖／新北社會局提供
五穀先帝廟管委會所捐贈的澎湃包，每包均有3大禮盒，包含各式食品和民生用品。圖／新北社會局提供
五穀先帝廟管委會所捐贈的澎湃包，每包均有3大禮盒，包含各式食品和民生用品。圖／新北社會局提供
土城社福中心利用社福專車運送澎湃包，將轉贈予弱勢家戶。圖／新北社會局提供
土城社福中心利用社福專車運送澎湃包，將轉贈予弱勢家戶。圖／新北社會局提供

愛心 法會

延伸閱讀

會CPR自己就是119！ 打球突倒地...沒呼吸心跳順利救活

中秋送暖 3千贊普品發放助弱勢

月圓人圓事事圓 九華山地藏庵贊普功德結善緣

清水巖祖師廟愛心不斷 捐實物銀行白米物資

相關新聞

北市圖App借還書卡關5天 議員批：還有臉稱智慧城市

台北市圖書館APP在9月9日無預警停止服務，截至12日仍未說明何時能修復，直到13日才告知可以台北通APP替代，台北市議...

新莊防災體驗館沒開公聽會卻已招標 侯友宜允再多溝通

新北市消防局預計在新莊頭前運動公園建造防災教育科技體驗館，遭當地民眾反對。新北議員何淑峰、陳文治及民進黨議員參選人林秉宥...

北市再增2處固定式聲音照相系統 嚴抓改裝排氣管車輛

台北市自2021年起陸續設置8套固定式聲音照相系統，並搭配移動式聲音照相設備執行機動性稽查作業，發現噪音車陳情案減少約1...

台灣建設最高榮譽 新北拿下30項國家卓越建設獎

台灣年度建設最高榮譽的「2022國家卓越建設獎」，新北市政府共有5個單位、30件公共工程獲獎，其中在最佳規劃設計、最佳環...

新北確診再上升一周破5萬 今起開放第4期疫苗預約

國內疫情隨BA.5進到社區確診者逐漸提高，新北市9月7日至13日確診者達5萬3141人，比上周增加6.63%。新北市長侯...

北市抽中社宅才說資格不符 318人怒

台北市去年至今有6處社會住宅招租，吸引2萬2811人申請、2884人中籤，但審查後，卻有318中籤者被通知資格不符，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。