同濟會送經費、文具到偏鄉 平溪學子很感動
國際同濟會暨台灣同濟兒童基金會今(14)日到平溪區捐贈三所國小的社團發展經費及文具等等，看到遠道而來的貴賓送上這麼多禮物，孩子們都很開心，也讓偏鄉小學校的學習資源挹注不少，讓學子可以再更完善的環境下快樂學習。
台上滿滿的文具還有書籍，這些都是國際同濟會一行人帶來平溪的禮物，為關心偏鄉學童的學習需求，同濟會送上大禮給平溪、十分、菁桐三所小學，另外還有社團發展經費，讓校長和師生都很感動。
平溪國小校長鄭益堯說，偏鄉學校的孩子，下了課沒地方去，所以學校都會開辦許多社團讓學生可以依興趣來選擇，但是這些都需要許多經費才能支持下去，很感謝今天同濟會一行人能夠對於偏鄉小學的關愛，讓學生學習更無礙。
同濟會北二區秘書長王仁興說，同濟會宗旨就是以關懷兒童無遠弗屆，捐贈十分、菁桐、各五萬元發展舞獅及直排輪社團，捐贈平溪國小四萬元發展扯鈴及科展社團，另送各校學生學習文具、益智跳棋、象棋童玩跳繩，陀螺，鍵子等等，希望平溪區的學子，不用煩惱經費的問題，只要能更好好學習，便是對同濟會最大的回報。
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