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同濟會送經費、文具到偏鄉 平溪學子很感動

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
國際同濟會暨台灣同濟兒童基金會到平溪區捐贈三所國小的社團發展經費及文具等等，孩子們都很開心。 圖／觀天下有線電視提供
國際同濟會暨台灣同濟兒童基金會到平溪區捐贈三所國小的社團發展經費及文具等等，孩子們都很開心。 圖／觀天下有線電視提供

國際同濟會暨台灣同濟兒童基金會今(14)日到平溪區捐贈三所國小的社團發展經費及文具等等，看到遠道而來的貴賓送上這麼多禮物，孩子們都很開心，也讓偏鄉小學校的學習資源挹注不少，讓學子可以再更完善的環境下快樂學習。

台上滿滿的文具還有書籍，這些都是國際同濟會一行人帶來平溪的禮物，為關心偏鄉學童的學習需求，同濟會送上大禮給平溪、十分、菁桐三所小學，另外還有社團發展經費，讓校長和師生都很感動。

平溪國小校長鄭益堯說，偏鄉學校的孩子，下了課沒地方去，所以學校都會開辦許多社團讓學生可以依興趣來選擇，但是這些都需要許多經費才能支持下去，很感謝今天同濟會一行人能夠對於偏鄉小學的關愛，讓學生學習更無礙。

同濟會北二區秘書長王仁興說，同濟會宗旨就是以關懷兒童無遠弗屆，捐贈十分、菁桐、各五萬元發展舞獅及直排輪社團，捐贈平溪國小四萬元發展扯鈴及科展社團，另送各校學生學習文具、益智跳棋、象棋童玩跳繩，陀螺，鍵子等等，希望平溪區的學子，不用煩惱經費的問題，只要能更好好學習，便是對同濟會最大的回報。

平溪 偏鄉學校 小學

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