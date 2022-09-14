汐止關懷據點豐富課程 鼓勵長者走出家門
台灣樂活服務發展協會在汐止火車站2樓的社區照顧關懷據點，是許多長輩一起聊天、上課的地方，每周一到周五都會安排多元的各種課程，讓參與的長輩一起學習，到了中午，每人30元，就有一個美味健康的便當，老人家一起吃飯好開心。
參與據點活動的長輩逐漸增加，1月份只有7、8個長輩，到現在已經有超過20個長輩參加，也為了延緩長輩的退化，據點對於教導過的各項基礎事務，如量血壓或是酒精消毒等，也都讓長輩自理，要讓長輩越活越健康。
台灣樂活服務發展協會執行秘書秦珮勛表示，一開始辦據點的時候長輩最常問的是，我要學什麼？我就告訴他們，我要教你們以前沒機會學到的東西，據點安排多元的課程以及許多講師，讓長輩可以接觸不同的新事物。
汐止區公所主秘陳堅榮表示，希望長者有機會都能出來多接觸地方事物，不要都待在家裡，今天看到長者參與踴躍，也非常的開心。
社區照顧關懷據點讓長輩們能多出來走動走動，透過不同課程安排，可以和老朋友們一起接觸新事物，減緩老化，跟大家一起吃飯聊天，每天越活越快樂。
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