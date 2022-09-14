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北市圖App借還書卡關5天 議員批：還有臉稱智慧城市

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市圖書館APP。圖／取自北市圖網站。
台北市圖書館APP。圖／取自北市圖網站。

北市圖書館APP在9月9日無預警停止服務，截至12日仍未說明何時能修復，直到13日才告知可以台北通APP替代，台北市議員陳怡君接獲民眾陳情投訴，發現連台北通APP也還是死當，「兩個APP都爛掉」還有臉自稱智慧城市？北市教育局表示，市圖無法在於預定時間內完成改版，實為疏忽，向讀者致歉。

陳怡君指出，近日接獲民眾投訴，台北市立圖書館APP自上周五9月9日無預警跳出「本館APP即將改版，9/9停止服務，敬請見諒」，不僅未事先通知、也未說明什麼時候能重新上線，讓使用者看了直呼傻眼。

民眾向陳怡君反映，APP使用者登入北市圖APP之後，會員帳號變成「(null)」，行動借閱證的QRCode也顯示一片空白，不僅不能借還書，就連「館藏資源」選項裡的電子書也是一片空白，形成「紙本書還不了、電子書查不到」的窘境。

陳怡君說，民眾在苦等了5天之後，直到昨天才跳出「網頁版也有建置行動借閱功能」、可以先使用「台北通APP」替代，但「台北通」真的萬能？為了驗證能否使用，她辦公室人員親自操作試用台北通登入圖書借閱服務，結果發現還是死當，畫面跳出「申請卡證服務發生錯誤」，市府的資通設計實在太離譜，犯這種低級錯誤。

教育局表示，為保障讀者借閱權益，服務內容調整訊息已先在8月3日在市圖網站公告讀者周知。另凡預約取書期限及還書期限為9月12日至9月15日者，均順延至9月16日；有續借或預約取書查詢需求者，皆由館員協助處理。

至於館藏查詢系統，9月13日已恢復服務，但系統運作較為緩慢，為盡速恢復服務效能，北市圖業已協同系統廠商積極調整，今天已修復完成，目前讀者已可正常使用圖書查詢、預約及續借等服務。

教育局指出，APP改版期間確造成民眾誤會與困擾，實感抱歉；圖書館館方也表示這次APP系統轉換測試未提早開始，造成無法於預定時間內完成改版，實為疏忽，未來將再提早作業，轉換改版期間造成讀者不便，市圖致上最深的歉意，將全力處理，以使各項功能早日完整呈現。

北市 台北通 圖書館 APP

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