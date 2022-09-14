新莊防災體驗館沒開公聽會卻已招標 侯友宜允再多溝通

新北市消防局預計在新莊頭前運動公園建造防災教育科技體驗館，遭當地民眾反對。新北議員何淑峰、陳文治及民進黨議員參選人林秉宥今質疑，市府曾允諾暫緩，先開公聽會取得共識，消防局日前卻完成招標，批市府隱瞞、欺騙。新北市長侯友宜今回應會再多溝通；消防局長黃德清則說，今年不會動工，年底前會辦公聽會，盼跟民眾取得共識。

新莊頭前運動公園占地約3.5公頃，消防局預計在新莊頭前運動公園建造防災教育科技體驗館，打造地上3層、地下1層的防災科技體驗館，預計2026年完工。

何淑峰說，5月曾向侯友宜遞交民眾陳情書，侯也允諾暫緩防災教育科技體驗館建置，先召開公聽會取得居民共識。消防局卻在5月16日上網招標，6月完成相關招標作業，但消防局至今沒辦理公聽會，且消防局早在2019年就在淡水設置一個防災宣導主題館，為何還要再增設一個科技體驗館？不擔心未來淪為一個大型的蚊子館嗎？

林秉宥說，新北市防災科技教育館用地為國中用地，面積為2.5公頃，是最小的設校面積，日後若周遭人口數增加，仍會有設校的需求。新北市府卻不管行政程序，動用新北市實施平均地權基金5千萬，做專案管理專業技術服務委託，防災科技體驗館存在合法性都有疑慮，為何可以動用新北市平均地權基金？

陳文治在議會質詢指出，市府當初承諾要做好溝通，但根本沒有開公聽會，今年6月就標出規畫設計工程，若市府後續換址，如何確保廠商不會求償，會不會又要浪費公帑？