基隆中山區第二條北基快捷公車今通車 40分鐘到台北

基隆市中山區第二條的快捷公車1550B、1550C今天通車，從中和路大慶大城社區發車，分別經國三、國一到台北市辛亥路自來事業處，中山區民眾到台北更方便，約40分鐘就到了。

1550B為經基隆火車站，行駛國一的全程車；1550C為不經基隆火車站，行駛國三到國一的直達車。均直達台北市中心，免去兩次轉車的困擾，十分便利，依里程來計費。

今年3月立委蔡適應及市議員張秉鈞攜手合作，爭取中山區第一條快捷公車國光客運1813D，受到中山區居民好評；但中山區大型社區大型社區眾多，同時又有經國、中山高中等學生，為提升北北基共同生活圈之公共運輸發展，兩人再爭取第二條泰樂客運中山快捷公車1550B、1550C。

今天泰樂客運邀請市議員張秉鈞、中和里長蘇彩雪及和慶里長李詹淇，於起始站大慶大城搭乘上午7點20分班次前往台北，親自體驗，約40分鐘就到了。

中山區1550B快捷公車從中山區大慶大城社區發車，沿途行經中和國小、大竿林(一)、德安路口(孚基煤礦)、經國學院、中山區行政大樓、中華路口、基隆火車站、上基隆端交流道前往台北。

中山區1550C快捷公車從中山區大慶大城社區發車，沿途行經中和國小、大竿林(一)、德安路口(孚基煤礦)、經德安路上德安交流道前往台北。