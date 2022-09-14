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台中爵士音樂節重返市民廣場 不開放飲食不設美食攤

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、張耀中、王立任指出，台中爵士音樂節應兼顧防疫、深化音樂節品牌。記者陳秋雲／攝影
市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、張耀中、王立任指出，台中爵士音樂節應兼顧防疫、深化音樂節品牌。記者陳秋雲／攝影

台中爵士音樂節因疫情沈寂兩年，今年10月15日至10月23日重返市民廣場，文化局招募72間友好店家，配合台中購物節推出「吃好食」「住體驗」「玩遊趣」「購禮物」4大主題優惠方案。

台中爵士音樂節是市府每年10月舉辦系列活動，包括露天音樂會、美食攤位及創意市集等。2009年起從文化季獨立舉辦，13年來成為台中熱門節慶活動，每年吸引百萬人次參與。

議員黃守達、謝志忠、王立任、張玉嬿、張耀中等指出，以往台中爵士音樂節單日人流約10萬人，2019年系列活動共138萬人次，這次估計有多少人參與？現場是否開放飲食？

文化局長陳佳君說，這次未開放飲食，沒有美食攤位，希望將此人流引到周遭餐廳店家，兩周沈浸在爵士城市氛圍中，盼朝百萬人次努力，達往年的七到八成。

黃守達提醒，過去爵士音樂節為定時定點的大型慶典，聚集人潮相對容易。點進台中爵士音樂節官網，活動從10月15日到23日，但10月1日開始的巡演小舞台的演出，可能被忽略，文化局應思考，如何讓爵士音樂節的品牌有效帶動到這些小型活動。

黃守達強調，跨局處的整合非常重要，尤其即將開跑的台中購物節，單一年度預算3.5億，粗估已辦30場台中爵士音樂節，既然花費龐大經費，應妥善運用資源，聯合行銷幫助在地業者。議員王立任說，爵士音樂節推吃好食、住體驗、玩遊趣、購禮物等四大主題優惠方案，但尚未看到較積極的整合優惠訊息。

經發局長張峯源表示，購物節會與爵士音樂節聯合行銷，不只來台中聽音樂也消費，刺激內需；觀旅局長韓育琪表示，與各公協會、業者對接，整理專屬優惠同時做整體行銷。文化局長陳佳君指出，今年已招募72個友好店家，結合中西區，將舊火車站、草悟廣場park2等導入爵士音樂。帶進來。

文化局 議員

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