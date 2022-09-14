中和土地公文化季主活動17日登場 踩街嘉年華迎福納瑞

今年邁入第10年的中和土地公文化祭系列活動開跑，除正展出的創業燈飾外，主活動將於17日下午展開，有重頭戲「踩街嘉年華」，體驗與眾神明熱鬧踩街，也有擲筊拿黃金金元寶等活動，活動總計將送出8000份好禮，讓民眾受保庇、拿好康。

中和區是知名科技產業地區，零組件加工及影視電子製造業的產值在台灣都是名列前茅，中和同時也是土地公信仰重鎮，全區共有76間土地公廟，從數量及密度來看都是新北最多，土地公是中和最親近、最受歡迎的神明。

中和從101年起舉辦土地公文化祭，今年已邁入第10年，9月6日起至10月2日於安邦公園辦理創意燈飾點燈活動，有應景的土地公三輪車及可愛造型月亮鞦韆、月兔及蘑菇等燈飾。

主場活動土地公文化季則於9月17日在安邦公園舉辦，當中重頭戲是下午3時的「土地公與眾神明踩街嘉年華」，集結中和區在地宮廟共同參與，邀請市民一同與眾神明踩街逗熱鬧。

主活動設有八大主題，包含宮廟踩街遊行、宮廟文化體驗、8000份好禮、比賽聖杯送金磚米及2錢重金元寶、摸彩好禮大方送、帆布袋彩繪DIY好好玩、舞台區接力表演、安邦公園創意燈區等。

中和區長賴俊達表示，中和從200多年前農業時代就受土地公保佑，地方信仰非常虔誠，所以今年參與土地公文化季的寺廟非常多，而市長侯友宜及地方各級民代也都熱情參與，歡迎大家一同參與好康、好玩、好福氣、好保庇的土地公文化季。

民政局長主任秘書陳耀川表示，去年因為疫情關係停辦，今年克服萬難在防疫規範下舉辦，土地公文化季會有多項熱鬧活動，侯友宜也會親自蒞臨與民同樂，盼民眾在後疫情時代也能感受如此有意義的在地活動。

中和區公所表示，公所及各宮廟今年準備超過8000份的好康禮品，包含擲筊拿黃金金元寶、價值5萬元的好運大摸彩、800份古早味懷舊「茄芷袋仔」、150份早鳥禮商品禮券、400份神筊福德金磚米、200串春風小超人衛生紙、1000份童玩互動好禮等。