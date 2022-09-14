北市再增2處固定式聲音照相系統 嚴抓改裝排氣管車輛

台北市自2021年起陸續設置8套固定式聲音照相系統，並搭配移動式聲音照相設備執行機動性稽查作業，發現噪音車陳情案減少約13％，因此今年9月再新增2套固定式聲音照相系統，預計明年3月全市增至20套，移動式聲音照相取締頻率也增至每年200場，另也會透過車牌辨識系統取締不當再次改裝排氣管。

北市目前設置固定式聲音照相系統地點，包含士林區仰德大道一段64號旁、大安區基隆路二段176號前、內湖區內湖路一段227號前、文山區羅斯福路五段206-3號前、中山區中山北路二段113號旁、松山區塔悠路三民公園旁、大同區承德路三段20號前、信義區市民大道五段44號前、南港區研究院路三段112號對面、北投區大度路一段等共10處。

根據北市環保局統計，2021年至今年8月止，透過聲音照相系統，共取締音量超標噪音車1128件，另也要求監攝到明顯改裝排氣管的1649輛噪音車通知到檢，經檢測音量超標及未到檢者共告發1276件。

環保局指出，北市自2021年起陸續設置8套固定式聲音照相系統，搭配移動式聲音照相設備，發現2021年噪音陳情案2491件較2020年的2856件，減少約13％，顯見聲音照相科技執法成效。為強化執法量能，已在今年9月再新增2套固定式聲音照相系統，分別設置在市民大道五段及大度路。

另預計明年3月全市將增至20套固定式聲音照相系統、移動式聲音照相取締的頻率，從每年100場增至200場，並針對民眾陳情熱點、警察單位提供易飆車路段或飆車族常行經幹道及熱門跑山路段等加強取締，以有效遏止噪音車擾寧情事。

環保局表示，除上述規畫外，也將持續透過車牌辨識系統取締不當再次改裝排氣管，並與警察單位加強執行靜城專案高噪音車輛攔檢作業，採多管道方式取締高噪音車輛，同時也會持續向環保署建議加嚴車輛檢測噪音管制標準值，推動使用認證排氣管，有效解決高噪音擾寧問題。