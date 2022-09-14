台灣建設最高榮譽 新北拿下30項國家卓越建設獎

台灣年度建設最高榮譽的「2022國家卓越建設獎」，新北市政府共有5個單位、30件公共工程獲獎，其中在最佳規劃設計、最佳環境文化中各拿下2座「卓越獎（第一名）」，還有1座特別獎、10座金質獎及15座優質獎，由新北市長侯友宜在市政會議表揚並接受獻獎。

新北農業局辦理「熊空橋下游野溪護岸維護工程」最佳環境文化類獲「卓越獎」肯定，工程位於三峽區熊空溪上游，也是紅河谷越嶺古道出入口，登山客及遊客眾多，因上游集水面積達700公頃，該處又較為狹窄，每逢大雨溪水容易暴漲沖刷溪岸，導致熊空橋下游護岸損壞。

為維護遊客及居民安全，農業局向中央爭取經費修復護岸，為降低對生態衝擊，以「就地取材」及「緩坡化」為設計原則，利用崩塌處現地的天然石材，砌出緩坡式的砌石護岸與拱型「砌石固床工」，使生物通行不受阻隔，並保留溪中大石與溪岸樹木。完工後熊空溪水質清澈，常年有水且生物種類豐富，經調查發現，有梭德氏赤蛙、鉛色水鶇、白腹遊蛇、明潭吻鰕虎等物種。

「龍崗社區吉林下埤塘生態復育工程」及「後厝漁港漁具倉庫興建工程」則以環境友善為原則，前者依循古人取水方法修繕埤塘，恢復百年埤塘灌溉功能與生態機能，後者改善既有漁具空間不足問題，提升港區遊憩品質，開發新型觀光景點。

另外，新北新工處施作的三貂嶺生態隧道自行車道、府中雙城環境改善工程、板橋區新埔國小二期校舍新建工程與汐止區公八部分用地新闢工程等4項工程，分別獲最佳規劃設計類金質獎、特別獎及與優質獎。

新工處表示，三貂嶺生態隧道自行車道串聯瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道，全長3.19公里，將塵封37年的舊三貂嶺隧道轉型，結合自然生態，提供遊客騎乘自行車與漫步空間，為環境永續發展與文史保存貢獻心力。

府中雙城環境改善工程則透過古城區與新板特區串聯，融合地區的人文歷史背景、地方產業、並將節慶活動導入整體規劃，改變為人本環境、形塑開闊且動靜皆宜的休閒活動廣場，預計於今年10月完工。

板橋區新埔國小二期校舍新建工程透過不同鋪面的運用、植栽的轉換，營造出多層次綠色生態的校園環境。另外共構地下3層的停車場，提供了417個汽車及76個機車停車位，解決長久以來鄰近社區停車空間不足及學童上下學接送的問題。