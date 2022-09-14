新北確診再上升一周破5萬 今起開放第4期疫苗預約

國內疫情隨BA.5進到社區確診者逐漸提高，新北市9月7日至13日確診者達5萬3141人，比上周增加6.63%。新北市長侯友宜說，將調整專責病床開設比例，並呼籲幼童及長者接種疫苗。衛生局長陳潤秋說，從今日起至16日開放疫苗預約，對象包括嬰幼兒、兒童、青少年及50歲以上成人第四劑。

侯友宜今上午主持防疫會議說，新北市為因應BA.5來襲，將調整專責病床開設比例，並鼓勵幼童及長者等脆弱族群接種疫苗，密切監測疫情發展。同時也呼籲民眾勤洗手、量體溫、外出戴口罩，儲備快篩試劑，有症狀不上班、不上學、不聚會。

陳潤秋說，新北市目前專責病床共開設853床，包含一般病床737床、加護病床116床，現已收治494人，佔床率57.9%。另外，集中檢疫中心有183房、共321床，佔床率約6成。

此外，新北市今天起至16日，每日上午9時到晚上8時開放疫苗預約，對象包括6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗第1劑、6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗第1、2劑、5至11歲輝瑞兒童疫苗第1、2劑、6至11歲兒童莫德納疫苗第1、2劑、12至17歲青少年BNT疫苗第1到3劑及50歲以上成人莫德納第1到4劑。