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搭北捷嗆「奴隸才戴口罩！」 女遭警拖下車還要被罰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
54歲王姓女子拒戴口罩還強行搭捷運，最終遭警員拖下車並依法裁處。圖為北捷資料照。聯合報系資料照
54歲王姓女子拒戴口罩還強行搭捷運，最終遭警員拖下車並依法裁處。圖為北捷資料照。聯合報系資料照

台北市一名54歲的王姓女子今搭乘台北捷運板南線時沒戴口罩，被其他乘客勸導，卻情緒不穩直接開嗆「疫情是假的」，過程中更激動咆哮，乘客通報警方後，王女在忠孝復興站被拖下車，仍不斷高喊「我要告你們妨礙自由」，嚇壞現場民眾，北捷表示，該旅客已違反傳染病防治法，將處3000元至1.5萬元罰鍰。

有民眾今下午3時許時搭乘板南線往板橋方向列車，並在國父紀念館站上車，看到身穿粉色衣服的王女沒戴口罩，疑似不滿被勸導，在車廂咆哮「疫情是假的，市政府為了讓我們打疫苗的陰謀」，更說「戴口罩的人是賤民，權益被妨礙了還不知道，我是自由人不用戴口罩，你們奴隸才要戴口罩」。

北市捷警說明，今下午3時分在市政府站往頂埔方向列車，一名穿著粉色橫條紋上衣、藍色短裙的女性乘客不願戴口罩，員警接獲通報即刻前往現場勸導，並在請該女子在忠孝復興站下車，但該女子仍不配合並拒絕出示證件及身分資料，因此通報所轄大安分局新生南路派出所員警協助查證身分，經查為民國57年次的王姓女子。

北捷表示，王女在市政府進站時未戴口罩，車站人員勸導後仍不願配合，並強行上車，站務人員即刻通報行控中心及捷警，並於忠孝復興站由捷警將王女帶下車，後續轄區警方到站協助，並取得旅客身分資料後離站。

北捷表示，該旅客行為已違反傳染病防治法，後續由北捷開立「台北捷運公司調查記錄表」移送北市交通局，依法裁處3000元至1.5萬元罰鍰；北捷呼籲，旅客搭乘捷運務必全程配戴口罩，維護自身及其他旅客健康安全，勸導不聽，將依法裁處。

54歲王女無罩強行搭捷運還咆哮稱「奴隸才戴口罩」，最後遭警拖下車裁罰。圖／北市捷警提供
54歲王女無罩強行搭捷運還咆哮稱「奴隸才戴口罩」，最後遭警拖下車裁罰。圖／北市捷警提供

口罩 北捷

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