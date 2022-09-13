影／取停車票如取土耳其冰淇淋 網笑：被票卡機調戲

不少民眾都有購買「土耳其冰淇淋」的經驗，在取貨時常都會遭到老闆「刁難」，算是一種藝術表演，不過新北新店國民運動中心的停車票卡機卻也上演類似情況，民眾在停車取票時，票卡不停在兩個出票口快速進出，讓民眾相當無奈。

有網友上網分享，自己到新店國民運動中心地下停車場停車，卻碰上票卡不斷在不同出票口進出，讓他不便取卡，變得要抓準時間取卡，相當無奈，直呼「我只是想停個車而已啊不是要吃土耳其冰淇淋啦拜託不要這樣......」。貼文一出已經引發近萬網友點讚及熱烈討論。