中和中正路完成示範道路改善工程 改善市容及交通安全
新北中和中正路為當地要道，當地公所及民代爭取中央「提升道路品質計畫」補助，改善人行道及慢車道鋪面，不但市容更加美觀，也減少當地交通危險因子。
中和的「中正路」是雙和的交通主動脈，除作為往來板橋、新店主要道路，再加上捷運、醫院、商辦、住宅區所帶來龐大人流、車流，因此交通安全格外重要。另外，據道安統計資料顯示，該路段長期為肇事熱點，因此希望透過道路改善計畫盡可能減少事故因子。
中和區公所表示，爭取內政部營建署「提升道路品質計畫」補助，斥資2500萬元改善中和區中正路景平路至板南路段人行道及慢車道鋪面，將捷運環狀線工程施作之景平路人行道復舊工程延伸，目前中正路段業已完工，中和區公所於今舉行完工說明會。
立委江永昌表示，在該案除爭取經費將總長500公尺人行道拓寬、電桿地下化、加設無障礙坡道方便行人、自行車通行外，同時將雙側慢車道做路面AC刨鋪工程，將行車環境品質一併提升；此外也協調管線單位及時申請路證，協助工程持續進行以順利如質如期完工。
江永昌說明，歷年來共爭取前瞻預算8案的道路改善補助，由中央挹注超過1.2億提升地方道路品質，包括已完工的圓通路、光環路二段、中山路二段、錦和高中通學路廊，正在施工中的復興路以及今年核定的環河西路（三、四段）與民德路，減輕地方發展的負擔。
中和區長賴俊達表示，公所近年持續爭取中央、地方建設預算，陸續完成區內示範道路包括光環路、景平路、中山路二段及該案中正路的人行道改善工程，現階段的復興路完工後，可由本次的中正路人行道，步行銜接中興街及復興路至捷運南勢角站，行人通行空間的品質大幅提升。公所後續已規劃將中正路區分為另七個階段，積極向中央及市府爭取預算，逐步將中正路人行道重新翻修，使市容更加美觀。
工務課長施信華強調，中正路為中和區的交通要道，台64線道高架通過，向東延伸至秀朗橋連接新店區，向西銜接國道三號交流道，平、假日車潮不斷，施工期間克服交通問題，更整合各單位、管線業者，並充分與周邊店家、住戶溝通，適度遷移各項道路設施，使人行道淨空，還路於民，提升民眾通行的便利性。
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