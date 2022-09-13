抽中社宅才通知資格不符 民眾氣炸罵「莊孝維」

台北市有民眾日前抽中廣慈社宅，正開開心心準備搬家，竟在一個月後接到都發局通知資格不符，幾乎氣炸。根據統計，台北市去年至今社宅共釋出2127戶，被通知中籤者有2884人，不過經審查一個月後，竟有1成1的中籤者被通知不合資格。議員批評整個作業程序根本有缺失，才會讓民眾空歡喜一場，要求改善。

台北市長柯文哲今天是任內最後一天赴議會總質詢，最後一位質詢議員楊靜宇問柯，如果被通知中籤、一個月後又被通知取消資格，會不會失望？柯坦言「會」。

楊靜宇說，台北市去年至今有6處社宅招租，吸引2萬2811人申請、2884人中籤，但審查後，卻有318人被通知資格不符，其中有民眾已準備搬家，卻接到資格不符通知大罵都發局「莊孝維」。議員批評市府作業有重大缺失，基於方便採「先抽籤再審查」，讓民眾誤以為資格沒問題又抽中社宅，應先審資格再抽籤。

楊靜宇說，台北市去年至今有瑞光、中南、新奇岩、小彎、廣慈D與E等6處社宅釋出2千多戶招租，對於先抽籤後審查的作業程序，發展局接獲民眾投訴還理直氣壯，表示招租說明手冊都有明載，但其實沒說的真相是「申請人數太多，審查太麻煩，抽籤完再審查，省事多了。」

議員質疑，發展局只顧自己作業方便省事，毫無同理心。

北市都發局長黃一平回應，市府一開始公告抽籤時，都有說明作業程序，之所以沒有先審查，是因為申請者有2萬多人，若一一審查，會拖延相當長的時間。

市長柯文哲當場表達他懂被取消資格民眾的感受，允諾改善抽籤審查及通知的程序，申請案件也可以先看一下，避免讓民眾空歡喜。