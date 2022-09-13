助學偏鄉 淡信慈善基金會捐筆電助數位教學

關懷偏鄉學生，淡信慈善基金會捐贈兩台筆電提供給新北市石門區「新生活社會福利發展促進會」，作為學童課後輔導使用，近年因疫情，不少線上課程都離不開電腦、平板等3C產品，因此淡信慈善基金會要支援偏鄉教育，補足偏鄉學子求學資源的不足。

淡信慈善基金會董事長呂孫綾說，近年來因為疫情帶來許多的衝擊，改變了許多人的生活方式，也促進了更多元的學習模式，像是遠距教學就是其中一種改變，然而偏鄉、弱勢學童卻相當缺少遠距教學資源，所以這一次淡信慈善基金會特別捐贈筆記型電腦，希望能照顧弱勢學童，提供數位教學資源。

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如指出，新生活社會福利發展促進會照顧偏鄉的學子，開辦課後輔導不只是從週一到週五，假日、暑期都有，現在面對疫情遠距教學，據點對於電腦、平版的設備缺乏，感謝淡信慈善基金會看見的偏鄉的不足，捐贈據點兩台筆電，讓學生學習更有效率。

在捐增活動上居中牽線的石門風箏推廣協會理事長也到場觀禮，與新生活社會福利發展促進會一起感謝淡信基金會的善舉，而淡信基金會也期盼透過拋磚引玉，能夠有更多的善心與團體夠一起關懷弱勢，身體力行，讓更多人得到來自社會的溫暖。