貢寮雙玉社區共餐很溫馨 觀天下捐加菜金響應
在地經營二十多年的觀天下有線電視公司，為善盡企業社會責任，關懷在地的需求，今年針對社區銀髮共餐贊助加菜金，今(13)日觀天下有線電視團隊來到貢寮區雙玉社區的銀髮共餐，除了捐贈加菜金，也關心在地長者的身心健康。
活動中心裡長者跟著前方老師一起活動筋骨，在共餐前先運動一下，今天是貢寮區雙玉社區發展協會銀髮共餐，志工們在廚房裡忙進忙出，有青菜，雞肉，看起來好豐盛，這些大部分都是左右鄰居自己種得有機蔬菜，或是自家雞生的雞蛋，為照顧偏鄉長者，今(13)日觀天下有線電視公司也特別到場致贈加菜金，讓社區長者備感溫馨。
觀天下有線電視公司經理陳文龍說，雙玉社區發展協會的銀髮共餐，還有動健康課程讓長輩吃飯前活動筋骨，提供全面的老人福利，他們看起來也很幸福，觀天下有線電視特別共襄盛舉致贈加菜金，希望讓長輩吃得好更健康，共餐活動可以走得更長久。
雙玉社區發展協會理事長吳戶東說，為體恤偏鄉長者，雙玉社區的銀髮共餐都是大家有錢出錢有力出力，加上有各界善心人士贊助資金，讓共餐不斷炊，今日更有觀天下有線電視公司贊助一萬元加菜金，感謝這些善心人士和企業慷慨解囊，讓偏鄉長輩獲得滿滿的溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言