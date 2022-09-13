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松山慈祐獅子會連十年送暖 貢寮民眾很感謝

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
松山慈祐獅子會連續十年到貢寮送愛心，也讓民眾感受到社會滿滿的關懷。 圖／觀天下有線電視提供
松山慈祐獅子會連續十年到貢寮送愛心，也讓民眾感受到社會滿滿的關懷。 圖／觀天下有線電視提供

社會處處有溫暖，貢寮區公所實物銀行長期關懷弱勢，這次結合了松山慈祐獅子會舉辦送愛心物資活動，捐贈生活物資要給貢寮的弱勢家庭，這也是松山慈祐獅子會連續十年到貢寮送愛心，希望能在疫情期間，也讓民眾感受到社會滿滿的關懷。

一早貢寮社區活動中心就看到了許多生活物資，裡頭也有許多民眾等待著愛心物資，貢寮區公所實物銀行長期關懷貢寮弱勢家庭，這次結合松山慈祐獅子會，要發送生活物資給百位弱勢家庭。

這次發放給弱勢民眾白米、油、等生活必需品，另外還有可以補充營養的豆粉，獅子會成員一一將生活物資送到民眾手上，並關心他們的生活情形，就是希望能減輕一點弱勢家庭的生活負擔，讓民眾感受到社會的溫暖。

松山慈祐獅子會會長楊榮次表示，因為疫情影響，讓許多家庭更顯困難，獅子會為善盡社會責任，已經連續十年到貢寮來發送愛心物資，原本會後的共餐活動也因為疫情改為發放餐盒，讓弱勢家庭更能感受社會的溫暖。

貢寮區長鍾耀磊說，貢寮區公所實物銀行長期關懷貢寮弱勢家庭，收到的愛心物資也一點都不浪費，每分物資都用在真的需要幫助的人身上，希望有心、有能力的人都一起來參與，共同幫助需要關懷的人。

獅子會 貢寮 弱勢家庭

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