最後總質詢議員不來休息1小時 柯文哲：因府會運作好

台北市長柯文哲任期倒數，北市議會市政總質詢最後一天，有議員索性不來質詢，導致議事空轉一個小時，柯文哲也被問及最後一天總質詢的感想，柯文哲說，還是一樣，認真過每一天，快樂過每一天，把事情做好就對了。

至於卸任後的競選辦公室地點？柯文哲說，他還沒有去找，還轉頭問媒體「你有建議嗎？」傳出民眾黨已經有好幾個地點選好，就等柯文哲去看？柯表示，「我都還沒有時間去看，要先籌到錢，才有辦法租。」

由於今天是市政總質詢最後一天，有議員沒來質詢，媒體問柯，今天破天荒休息一個小時，議員沒有問題要問柯了嗎？柯文哲說，其實一般來講，好的府會運作，哪會需要等到總質詢才來問，都有府會聯絡人，議員有意見一通知就開始做，那是府會關係不良或府會關係惡劣，才需要要靠總質詢，要靠媒體的壓力。

柯說，平常他跟議員之間就有便當會，後來便當太貴變成咖啡會，給議員30分鐘，當場提出馬上列管，如果有很好的溝通管道，溝通管道很好，哪會等到總質詢，總質詢之前就會處理掉。

另外，對於11日才閉幕的台北城市博覽會，遭質疑花費二備金救命錢8000多萬，卻只有10萬人實體參觀？柯文哲說，他做什麼事情，都會自己、不用人家監督都會自己檢討。

柯說，當初城市博物館的設計，就是對市民倡議，對市民交班，不是直接對下一任政府交班，希望透過這樣的城市博物館，向台北市民交辦，要讓市政建設有共識，才能確保不會誰當市長，讓整個建設方向大轉彎，不過後續所有資料都會再整理一遍，放在網站上及探索館，他也會做檢討報告，這次城博哪裡好？哪裡不好？不用人家講，都會反省自己。