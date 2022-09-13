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士檢署反賄選漫畫展到汐止 傳達查賄的決心

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
士林地檢署在汐止國中舉行了i幸福「反賄選」創意漫畫社區、校園巡迴展，檢察長繆卓然傳達反賄選的理念，營造公平、乾淨的選舉環境。 圖／觀天下有線電視提供
士林地檢署在汐止國中舉行了i幸福「反賄選」創意漫畫社區、校園巡迴展，檢察長繆卓然傳達反賄選的理念，營造公平、乾淨的選舉環境。 圖／觀天下有線電視提供

111年地方公職人員九合一選舉就快要到了，為了讓所有的人更加了解反賄選的重要性，士林地檢署就與國語日報合作，推出了活潑生動的反賄選漫畫，今(13)日在汐止國中舉行了i幸福「反賄選」創意漫畫社區、校園巡迴展，要提升全民的反賄意識。

這次的反賄選宣導短片，不但請了知名網紅用更輕鬆有趣的方式進行拍攝，也將反賄選漫畫製作成了動畫版，要讓民眾更容易接受，另外也舉辦有獎徵答活動，從即日起到10月31日止，獎品非常豐富，有興趣的民眾趕快上網參加。

士林地檢署檢察長繆卓然表示，希望藉由活動，讓各界了解士林地檢署反賄、查賄的決心，一方面士檢強力查賄，讓賄選、假訊息以及境外勢力沒有辦法影響這一次的選舉，另外也希望藉由反賄選漫畫，能夠深入校園跟社區，傳達反賄選的理念，營造公平、乾淨的選舉環境。

汐止警分局分局長林詮峰表示，年底選舉正在如火如荼的展開，汐止警分局也動員了所有的警力，維護這一次選舉的安全，也呼籲大家務必要做到反賄選，遇有賄選的行為主動跟分局提供相關的線索，分局絕對會強力執行，讓這次選舉在乾淨選風下順利完成。

賄選 九合一選舉 汐止

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