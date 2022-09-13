柯文哲最後總質詢感言 「希望台灣因有我們變得更好」

為期9天的台北市議會市政總質詢今天落幕，也是台北市長柯文哲任內最後一次總質詢，柯文哲最後發表感言時強調，這會期議員提出的建議事項，還是會逐一列管，做得完就完成，若需要延伸到下一任政府，也會交代清楚，「希望台灣因為有我們變得最好」，另外，也建立了移交清冊，不管誰當選台北市長，會分門別類交代給下一任政府。

柯文哲除了感謝大家過去8年的努力，也透露最後任期內一項新規畫，除了繼續規畫台北市政府TOD（大眾運輸導向都市發展）及EOD（市有建物及用地整合運用導向都市發展），柯說，今早跟市場處長討論，多一個MOD （公有市場導向都市發展），台北市大概有40幾個公有市場，現在六大市場在他任內都開工，未來還有40幾個公有市場要重新做整體規畫。

柯文哲說，感謝議員這8年提出很多改進建議，事實上議員提出問政的資料，回到市政府，會按議員所講的的分門別類，內部檢討是否列管，議員講得有道理，都有進入列管程序，不敢說百分之百都有做到，但70%以上沒問題。

柯文哲說，2014年他第一次選台北市長，當時的競選口號是改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始，這是一場以文化為主體的社會運動，也是台灣歷史上第一次以改變政治文化做訴求的選舉，8年來他一直把改變政治文化當作初衷。

柯文哲表示，事實上，建立清廉勤政愛民愛鄉土的文化，不會有人懷疑市府做事認真的態度，他也非常強調理性務實科學 ，強調SOP尊重專業，市府的事務官都可以感受到，而且「我們也相當耐煩」，一直把跟社會溝通當做是執政的重要工作項目。

柯文哲也說，「千里之行、始於足下」很多東西一開始沒有想得很清楚，但過程中有更清楚的理念，社宅就是最典型的例子，一開始只是讓大家有地方住，但過程中就建立了城市美學，現在台北市建的社宅一定是全台灣最漂亮的，由城市美學到成立美學辦公室，以美學的標準，還擴展到市場商圈夜市，到捷運環狀線新車站設計，興建社宅也引進智慧住宅，包括智慧電表、水表、瓦斯表和保全系統，青年創業戶更是最大特色，北市社宅有7%住戶不是不是抽籤，而是申請的。

柯文哲也表示，從社宅來看，強調的不是亮點政治，而是每天做一點，過程中不斷反省改進，哪一個可以做得更好，已經興建的1.2萬社宅，未來實現居住正義，將是最好的示範。

柯文哲表示，總結8年市長任期，第一任花很多力氣在處理世大運，第二任3年時間處理新冠肺炎，但都可以看到公務員的水準，在大家不看好的情況下，完成不可能的任務，所以世大運相當成功。

柯文哲說，疫情來勢洶洶，以全世界城市的標準，台北市算是做得不錯，疫情估計在二周內會達到最後一波高潮，這一關再過去，台灣就要解封了，3年疫情的風風雨雨，總算應付得很好，但最後兩周還是要注意，口罩戴好、勤洗手 ，該打第四劑就去打，因為次世代疫苗，不知道什麼時候會來，疫情洪峰將在兩周到達。