鴨母港溝遭酸「改半套的勇氣」 新北水利局：惡意扭曲

民進黨新北市議員李坤城昨在市政總質詢再批新北市府，針對蘆洲鴨母港溝已完成下游整治，他予以肯定，但是上游髒臭是事實，這是「改半套的勇氣」。新北水利局表示，上游段本就是都市計畫預計加蓋道路，20多年來都被評估無必要性，市府加碼整治工程也將於月底完工，議員如此問政是扭曲事實、誤導民眾。

水利局重申，已數度對外說明鴨母港溝因萬福橋上游三重段為都市計畫道路，未來勢必因交通需求進而加蓋做為道路使用，故自時任縣長蘇貞昌以來歷任首長皆評估無整治效益與必要性，導致沒人願意整治，上游三重段20多年來髒亂惡臭淪為常態的事實。

水利局長宋德仁表示，原鴨母港溝整治計畫已全套整治完成，五股蘆洲市民感受良深，而市府苦民所苦、加碼整治上游段正施工中，預計9月底完工，兌現對當地居民的承諾。

宋德仁強調，事實就是事實，不容為了操作選舉利益而顛倒黑白，一再扭曲事實誤導說是做半套，市府尊重議員問政及監督市政職責，但是問政要回歸事實，如果惡意扭曲，是傷害基層人員的努力，更非市民所樂見。

水利局指出，鴨母港溝萬福橋下游20年來歷經數位縣市長全力整治仍未竟全功，侯市府上任二年內全力施為、突破困境，結合改善渠底坡度、全力查緝污染來源、補助乾淨水源、營造渠底生態，增設夜間光雕投影多面向進行整治，將原本髒臭、沒人願接近的鴨母港溝蛻變成為休憩打卡新景點。

而就因為整治成果斐然，侯友宜在去年8月27日視察萬福橋下游段整治成果，碰上里長一再陳情，希望上游段能協助治理改善髒臭環境。侯友宜考量在上游段道路開闢前也能加以改善提供市民優質環境，指示水利局積極研議處理，該工程於今年3月開工，預計9月底完工。