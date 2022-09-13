快訊

開學住宿驚見床位「被躺3年」 女大生被迫換房怒控：牆壁書桌全發霉

航空帝國「死亡盲飛」：波音737競爭下的空難悲劇

誤射魚雷險打死小羅斯福 莫名其妙沉沒的掃把星軍艦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨團批敬老卡效果不彰 侯友宜允諾：會多元化思考

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
民進黨團認為新北市敬老卡效果不彰、預算不足。新北市長侯友宜承諾會重新多元化思考使用方向。記者張睿廷／攝影
民進黨團認為新北市敬老卡效果不彰、預算不足。新北市長侯友宜承諾會重新多元化思考使用方向。記者張睿廷／攝影

新北市議會總質詢第二日，民主進步黨新北市議會黨團認為新北市敬老卡效果不彰，許多人都無法使用完每月480點。新北市長侯友宜表示，市府會將社福預算重新檢討，思考如何更多元化，讓長者都能夠享受到更多福利，做得更加周全。

民進黨團今日質詢主題為敬老卡預算編列不足、不夠多元化，黨團還做了一張印有侯友宜照片的敬老卡照片上台，合送給侯友宜，希望他能夠更加重視長者福利，侯友宜則笑著接受這張「卡片」。

新北市議員張維倩指出，敬老卡現在只限制在公車的搭乘，但既然市府有這樣的心意，能不能將它改善得更方便和完善，像是增加可以搭乘的運輸工具種類，短程的計程車，與便利商店的消費支付，否則許多偏鄉長者根本沒有公車搭，使用不到480點，會有相對剝奪感。

張維倩表示，新北的敬老卡只有480點，輸給台北市、桃園市、新竹縣等地，為什麼新北市的社福會做得比別人差？認為敬老卡預算編列太少。

新北市議員李余典提到，新北市的老年人口數量總共有60萬人，一年需要43億2千萬的社福預算，而敬老卡的預算卻只有編到14億，總共只達到24.3萬張有效的愛心敬老卡，根本就像是偷了長輩該有的敬老津貼。

新北市長侯友宜表示，他們其實都有補助偏鄉，讓民眾有免費巴士可以搭乘，當然如果要做得周全，市府會繼續努力將社福做到更好。

侯友宜也提到，行政院主計處有來函，不可以再隨意增加社福預算，關於敬老卡的多元化，社會局會仔細研究，並與中央溝通，看要如何將同一塊大餅，做更好的分配，做好全方位思考。

社會局長張錦麗補充，敬老卡預算去年約13億多，今年已增加到14億多，其他社福預算還包含健保補助、敬老金，總共有70多億，他們會依照規定來分配、增加敬老卡經費。

新北市長 侯友宜

延伸閱讀

朱立倫：票投侯友宜、成全林佳龍 讓林實現當閣揆夢想

林佳龍指侯將依中共法律辦事 侯友宜選辦嗆林投降主義

民進黨質疑新北市府太多BOT案 侯友宜：有其脈絡可循

林佳龍籲監察院約詢侯友宜 江怡臻：國家機器已動起來

相關新聞

鴨母港溝遭酸「改半套的勇氣」 新北水利局：惡意扭曲

民進黨新北市議員李坤城昨在市政總質詢再批新北市府，針對蘆洲鴨母港溝已完成下游整治，他予以肯定，但是上游髒臭是事實，這是「...

民進黨團批敬老卡效果不彰 侯友宜允諾：會多元化思考

新北市議會總質詢第二日，民主進步黨新北市議會黨團認為新北市敬老卡效果不彰，許多人都無法使用完每月480點。新北市長侯友宜...

中央擴大300億租金補貼 南市府：房東加入享稅的優惠

中央300億元租金補貼方案延長至10月31日，台南市都發局、地政局今天與租賃住宅服務商業同業公會、不動產仲介經紀商業同業...

打造足球練習場與毛小孩放跑區 淡水新濱公園啟用

新北淡水區近年來推廣基層足球有成，多校成立足球隊，為讓孩童平時機會也能踢球，新北工務局在淡海新市鎮打造一處足球專屬練習場...

打造文青打卡景點 林務局金山南路日式宿舍群招商

近期台北市金華街金山南路口的日式宿舍群「原台北刑務所官舍」，經過3年修復、投入2億元，成為台北人口耳相傳的文青打卡景點「...

綠質疑BOT太多 侯：三贏才推動

新北市議會民進黨團質疑新北市府近年建設多採BOT模式，質疑市府為財團量身訂做，迴避議會監督，也導致部分案件難產。市長侯友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。