民進黨團批敬老卡效果不彰 侯友宜允諾：會多元化思考

新北市議會總質詢第二日，民主進步黨新北市議會黨團認為新北市敬老卡效果不彰，許多人都無法使用完每月480點。新北市長侯友宜表示，市府會將社福預算重新檢討，思考如何更多元化，讓長者都能夠享受到更多福利，做得更加周全。

民進黨團今日質詢主題為敬老卡預算編列不足、不夠多元化，黨團還做了一張印有侯友宜照片的敬老卡照片上台，合送給侯友宜，希望他能夠更加重視長者福利，侯友宜則笑著接受這張「卡片」。

新北市議員張維倩指出，敬老卡現在只限制在公車的搭乘，但既然市府有這樣的心意，能不能將它改善得更方便和完善，像是增加可以搭乘的運輸工具種類，短程的計程車，與便利商店的消費支付，否則許多偏鄉長者根本沒有公車搭，使用不到480點，會有相對剝奪感。

張維倩表示，新北的敬老卡只有480點，輸給台北市、桃園市、新竹縣等地，為什麼新北市的社福會做得比別人差？認為敬老卡預算編列太少。

新北市議員李余典提到，新北市的老年人口數量總共有60萬人，一年需要43億2千萬的社福預算，而敬老卡的預算卻只有編到14億，總共只達到24.3萬張有效的愛心敬老卡，根本就像是偷了長輩該有的敬老津貼。

新北市長侯友宜表示，他們其實都有補助偏鄉，讓民眾有免費巴士可以搭乘，當然如果要做得周全，市府會繼續努力將社福做到更好。

侯友宜也提到，行政院主計處有來函，不可以再隨意增加社福預算，關於敬老卡的多元化，社會局會仔細研究，並與中央溝通，看要如何將同一塊大餅，做更好的分配，做好全方位思考。

社會局長張錦麗補充，敬老卡預算去年約13億多，今年已增加到14億多，其他社福預算還包含健保補助、敬老金，總共有70多億，他們會依照規定來分配、增加敬老卡經費。