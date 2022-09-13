中央擴大300億租金補貼 南市府：房東加入享稅的優惠

中央300億元租金補貼方案延長至10月31日，台南市都發局、地政局今天與租賃住宅服務商業同業公會、不動產仲介經紀商業同業公會舉辦說明會，希望藉由房東分享自身經驗，說明加入社宅包租代管計畫與讓房客申請租金補貼的好處，吸引更多房東參與。

市府都發局長莊德樑表示，近期大專院校已開學，年滿20歲學生在外租屋、與人合租分租套房、居住違章建築、父母有房子、不是弱勢族群、沒有設籍在租屋處等，均可申請300億租金補貼。他說，有些房東怕被查稅，於合約載明不希望房客申請補助或申請後調漲租金情形，其實房東將房子租給領有租金補貼的民眾，房東也能享有綜合所得稅、房屋稅及地價稅優惠，鼓勵更多房東加入「用好房、做好事」的行列。

市長黃偉哲呼籲，民眾如須協助租屋，可加入社會住宅包租代管計畫，由市府委託廠商媒合租屋。如已租屋尚未申請300億方案租金補貼的民眾，請把握最後機會，踴躍提出申請。如有相關問題，請洽營建署租金補貼諮詢專線(02)7729-8003（周一至周五上午8時至下午6時）。