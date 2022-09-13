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打造足球練習場與毛小孩放跑區 淡水新濱公園啟用

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
足球場旁的一大一小滯洪池分別做為大、小型犬放跑區，周圍以仿木柱、加鐵網的圍籬圍設，兼具安全性及美觀性，毛小孩可依照不同體型選擇進入，在安全的環境裡盡情自在的奔跑。圖／新北工務局提供
足球場旁的一大一小滯洪池分別做為大、小型犬放跑區，周圍以仿木柱、加鐵網的圍籬圍設，兼具安全性及美觀性，毛小孩可依照不同體型選擇進入，在安全的環境裡盡情自在的奔跑。圖／新北工務局提供

新北淡水區近年來推廣基層足球有成，多校成立足球隊，為讓孩童平時機會也能踢球，新北工務局在淡海新市鎮打造一處足球專屬練習場地－新濱公園，球場旁也設置寵物活動區，提供附近居民假日帶毛小孩一同享用，目前已經啟用。

工務局說明，新濱公園位於淡海新市鎮的濱海路3段與新市二路1段交叉口，延續周邊公園如濱海網球場、籃球場之運動主題，新濱公園占地共2047平方公尺，以戶外五人制草地足球場為亮點，去年11月由新工處進行開闢，工程總經費約850萬元，目前已完工，並於昨日啟用。

新工處說明，足球場旁的一大一小滯洪池分別做為大、小型犬放跑區，周圍以仿木柱、加鐵網的圍籬圍設，兼具安全性及美觀性，毛小孩可依照不同體型選擇進入，在安全的環境裡盡情自在的奔跑。

另外，公園內也設置人行步道、洗手台，同時提供多處休憩座椅，讓飼主休憩之餘也可以隨時掌握毛小孩動態。特別的是公園緊鄰海邊，擁有絕佳海景，相信啟用後將成為淡水民眾運動及放風寵物好去處。

工務局長詹榮鋒表示，淡水近年推廣基層足球有成，新市國小、竹圍國小以及竹圍高中皆成立足球隊，地方各界人士對於推展足球有志一同，施工團隊廣納在地民眾想法及意見，打造淡水居民專屬運動公園，提供市民與毛小孩活動，也歡迎更多喜好足球運動的民眾體驗。

淡水地區近幾年推廣基層足球有成，地方各界人士對於推展足球有志一同，施工團隊廣納在地民眾想法及意見，打造佔地共2047平方公尺的新濱公園，以戶外五人制草地足球場為亮點，提供淡水居民使用。圖／新北工務局提供
淡水地區近幾年推廣基層足球有成，地方各界人士對於推展足球有志一同，施工團隊廣納在地民眾想法及意見，打造佔地共2047平方公尺的新濱公園，以戶外五人制草地足球場為亮點，提供淡水居民使用。圖／新北工務局提供
淡水地區近幾年推廣基層足球有成，地方各界人士對於推展足球有志一同，施工團隊廣納在地民眾想法及意見，打造佔地共2047平方公尺的新濱公園，以戶外五人制草地足球場為亮點，提供淡水居民使用。圖／新北工務局提供
淡水地區近幾年推廣基層足球有成，地方各界人士對於推展足球有志一同，施工團隊廣納在地民眾想法及意見，打造佔地共2047平方公尺的新濱公園，以戶外五人制草地足球場為亮點，提供淡水居民使用。圖／新北工務局提供
為提供青少年能有更多參與足球運動的機會，新北市府工務局在淡海新市鎮打造一處足球專屬練習場地－新濱公園，球場旁也設置寵物活動區，9月12日起開放啟用。圖／新北工務局提供
為提供青少年能有更多參與足球運動的機會，新北市府工務局在淡海新市鎮打造一處足球專屬練習場地－新濱公園，球場旁也設置寵物活動區，9月12日起開放啟用。圖／新北工務局提供
為提供青少年能有更多參與足球運動的機會，新北市府工務局在淡海新市鎮打造一處足球專屬練習場地－新濱公園，球場旁也設置寵物活動區，9月12日起開放啟用。圖／新北工務局提供
為提供青少年能有更多參與足球運動的機會，新北市府工務局在淡海新市鎮打造一處足球專屬練習場地－新濱公園，球場旁也設置寵物活動區，9月12日起開放啟用。圖／新北工務局提供

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