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打造文青打卡景點 林務局金山南路日式宿舍群招商
近期台北市金華街金山南路口的日式宿舍群「原台北刑務所官舍」，經過3年修復、投入2億元，成為台北人口耳相傳的文青打卡景點「榕錦時光」；而隸屬於農委會林務局、近師大的金山南路日式宿舍群也將辦理招商，將在9月23日舉行招商說明會。
農委會林務局表示，為使文化資產活化運用，發揮效益，辦理「台北市金山南路日式宿舍群營運移轉案」，並為使投資人瞭解本招商案相關訊息，訂於111年9月23日(星期五)上午10時在台北市金山南路二段203巷28號舉辦招商說明會，歡迎各界踴躍參加，報名表請至林務局全球資訊網林業新聞項下下載，並於111年9月21日(星期三)中午前以傳真或電子郵件完成報名，如未及報名者請於當日現場報名。
林務局表示，台北市金山南路日式宿舍群基地位於台北市大安區，「委託營運範圍」為台北市大安區金華段二小段934、934-1、934-3地號等3筆國有土地，土地面積共計1529 平方公尺，其地上有金山南路二段203巷15/17、19/21、23、34/36號等共計4棟建築物及其附屬之再利用必要設施，建築登記面積共計602.72平方公尺。
林務局表示，現已完成該區建築物的修復及全區景觀工程，歡迎有意投入文資保存及推廣林業、生態保育及環境教育的團體或企業，至林務局全球資訊網/業務公告或財政部推動促參司民間參與公共建設資訊網/促參公告中案件，參考完整公告內容。
林務局表示，「台北市金山南路日式宿舍群營運移轉案」將於111年11月10日下午5時截止收件，歡迎各界踴躍參加111年9月23日於本案現場舉行的招商說明會瞭解詳情，請逕至林務局網站查詢或電洽林務局(02)2351-5441轉103高小姐、(02)2748-8822轉708 紀小姐。
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