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淡水「馬偕主題拼布藝術」作品展 拼出歷史人文風彩

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區公所舉辦「馬偕主題拼布藝術」作品展，洪碧穗老師製作了數十件的馬偕拼布作品融入生活中。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所舉辦「馬偕主題拼布藝術」作品展，洪碧穗老師製作了數十件的馬偕拼布作品融入生活中。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水在地拼布藝術家洪碧穗老師，到淡水區公所舉辦「馬偕主題拼布藝術」作品展，因今年是馬偕來台150週年紀念，洪碧穗老師製作了數十件的馬偕拼布作品融入生活當中，不只是有畫作還有穿在身上的衣服以及包包都有馬偕拼布藝術的豐富創作。

小品拼布手作工坊洪碧穗表示，感謝馬偕博士為台灣付出，尤其是淡水，身為淡水人也身受很多福氣，因?做馬偕博士作品-深入了解，以及閱讀與學習很多學生小時候對馬偕的印象，因此心中燃起對馬偕博士12萬分的感謝，生活上吃的蔬菜，很多都是由他帶進來的種子，希望藉由自己的巧手用拼布傳達-可以給更多人知道馬偕博士是個偉人。

淡水區長巫宗仁表示，小品拼布手作工坊洪碧穗老師在去年，於淡水滬尾藝文休閒園區，舉辦草地曬被藝術節，這次公所邀請到老師把這些美麗的作品，來到淡水行政大樓一樓展出，呈現出馬偕在教育、醫療、農業還有女權平等貢獻，同時也可以欣賞到淡水有位非常會創作的拼布老師還有作品，而且在民眾冾公的同時也可以看到作品展覽，讓市民一起支持在地藝術創作。

淡水

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