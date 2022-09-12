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財政紀律破功？議員轟柯文哲拚政績 恐讓「音圖重蹈北藝覆轍」開錢坑後門

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲最自豪的財政紀律破功？柯卸任倒數，音圖中心工程遭質疑，去年市長室會議拍板，打破議會通過的音圖總預算71億元上限，等同不設工程費上限，質疑柯文哲為拚音圖招標政績，大開音圖空白支票，恐留錢坑後門。柯文哲回應，之所以打破總預算上限，是因四度流標，是否要等一年完全不動，等下任市長，及這一波物價漲過後？但後來還是決定，不要浪費這一年。

柯文哲今天赴議會總質詢，議員黃郁芬質疑，柯先前說「音圖不要重蹈北藝覆轍」，但柯文哲去年12月10日竟在市長室會議拍板，同意音圖改採傳統標，完全不提總預算上限，質疑「說好的議會通過的總預算71億上限？」等同任由廠商漫天喊價，恐留音圖預算破口，甚至此先例一開，未來工程標都有可能類似處理。

黃郁芬說，音圖中心是柯文哲任內重要政策，先前經歷四次流標，她調閱資料才發現，市長室會議在流標後的三次會議，都還強調以議會通過的71億總預算為上限，但直到去年12月10日的會議記綠，卻突然會議紀錄僅寫原則同意採傳統標，完全不提總預算上限。

黃郁芬說，音圖中心先前就已請廠商做過先期規畫，包括文化局已花510萬，之後水利處又花780萬規畫設計需求、評估工程經費，光評估已花1295萬元，現在又花2.3億元請建築師提工程預算，未來工程費又不提上限，柯文哲卸任前要留音圖錢坑？

柯今天直言，北藝的確是典型沒財政紀律，因預算編的PCM後來變太多，規格也太複雜，實際執行發現錢不夠，工程的前期規畫非常重要，才能抓出後面的預算。

柯文哲也提到，音圖中心這個案子他都有自己監控，但如果是他從頭看到尾，就沒問題，不過因超過任期，設計標與工程標分開，才會提醒議員要注意，不要重蹈北藝覆轍。

至於拿掉總預算上限，北市水利處表示，是因營造物價漲，未來建築師團隊實質設計後，才能算出符合行情及合理的工程預算。柯文哲也提到，音圖當初流標後的確有討論，是否要等一年完全不動，後來覺得不要浪費一年時間，要繼續走

柯文哲 黃郁芬

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