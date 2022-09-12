民進黨質疑新北市府太多BOT案 侯友宜：有其脈絡可循

新北市議會今日總質詢第一日，民進黨新北市議會黨團質疑新北市府近年建設多仰賴BOT案執行，使議會無法監督BOT案相關土地與建物。新北市長侯友宜表示，不是每個案子都會用BOT，若真的採用BOT一定是有其脈絡，創造市民、市府、業者三贏才會以此方式來執行建設。

民進黨團總召陳啟能表示，三重商工產學大樓BOT案有特定潛在廠商的問題，如今潛在廠商因為某些條件而棄標，導致產學大樓BOT案全作廢，更影響三重商工產學大樓至今「難產」。

陳啟能指出，市府近年來常推動BOT案，不論是因為市府沒有經費興建公共建設，還是有目的為特定財團量身訂作都備受質疑，目前市府已經陸續做教育校舍、醫療機構、長照(銀新未來城)、停車場、公有市場與動保長照等項目BOT案的規劃，未來是否會把警察或消防等市府公有責任的業務都拿出來做BOT呢？

議員李坤城提到，三重銀新未來城至今仍招不到廠商願意投標，而地方更擔心銀新未來城的商場空間將「反客為主」取代主體長照業務，影響民眾需求，此外，板橋醫療園區BOT案的金額龐大將成為全台最大規模醫療BOT案，促參招商是否會壓縮市立聯合醫院提供的服務量能，影響市府指揮調度公共衛生體系，市府都應該通盤檢討。

議員陳科名認為，侯友宜市長上任以來，不斷利用BOT案來推動市政建設的案例越來越多，許多涉及政府重要施政的學校、醫院、體育場館與公有市場都陸續規劃做BOT案，但學校及醫院對民眾的服務，都是市府最基礎的工作，將教育與醫療資源轉送到民間特定財團上是否有利政府推動施政仍待檢討。

侯友宜說，不是每個案子都會採用BOT，且市府在實施過程中都會審慎，尤其BOT案一定會按照採購法公開透明、接受檢驗，如有重大標案，一定要納入廉政平台，大家一起來監督

侯友宜指出，為什麼要做BOT，一定都會有背景、有原因，要創造市民、政府、委託業者三贏，如此才有意義，期盼藉此讓大家都能一起發展。

侯友宜說，新北市府現階段最大挑戰就是三環六限，負擔很重，所以他們才會擴大投資計畫，希望帶動新北蓬勃發展，透過公共建設，帶來城市的良善發展。

衛生局長陳潤秋特別針對板橋醫療園區回應，醫院採用BOT或OT建設已經是趨勢，許多醫院其實都很難賺錢，所以才會採用BOT案的方式執行。