北市民生社區性侵惡狼2年被抓25次 領身障手冊罰金竟能減免一半

台北市松山區民生社區本月5日清晨發生街頭問路性侵案，犯案的20歲蔡姓男子自2020年起，在北市犯下25起妨害秘密、妨害性自主或性騷擾等案件，甚至因領有身障手冊，罰金還能減免二分之一，北市議員王浩痛批，行政機關怠惰成加害者，台北市長柯文哲就算親自主持治安會報及社會安全網會議，「下面藏炸彈也不知道拆除，useless（沒有用）」；柯文哲則坦承社會安全網有漏洞。

柯文哲今赴北市議會進行市政總質詢，議員王浩指出，民生社區5日發生性侵案件，蔡姓嫌犯過去犯下的「豐功偉業」擢髮難數。根據警察局婦幼隊統計，蔡男自2020年5月10日起，總計涉19起性騷擾案件、2起妨害秘密案件、4起妨害性自主案件，被警察局、社會局、勞動局拘提、裁罰共25次。

王浩痛批，向婦幼隊索取蔡男資料時，不用半天就得到回覆，連整理資料的時間都不用，顯示市府局處明知蔡男犯案累累，卻都不提報到治安會報或社安網；另蔡男第4次起性騷擾案件，裁罰金額縮減為5萬，因依據北市性騷擾防治法第2點第15項，領有身障手冊者可減免二分之一。

王浩怒斥，一個人同樣犯行連續犯了19次，就應該提到治安會報或社安網討論如何提供協助，蔡男被逮時向警察說「他實在凍未條」，但市府3個局處怠惰都沒提報，台北在柯文哲的治理下，病人都沒救了，根本就是「九如鮑魚之肆 不聞其臭」，才導致發生年過50歲、3個孩子媽的婦女被性侵，面對市府的加害，她情何以堪，面對下生最大的創痛，市府如何對她及其家屬交代。

王浩表示，歷任台北市長沒人親自主持治安會報或社會安全網會議，柯文哲親力親為，但也沒有用，下面藏了顆炸彈，卻從來沒搬到市長面前；捷運警察為了防治蔡男犯罪，只要監視器看到蔡男進入捷運就緊盯，因此蔡男只犯2起妨害秘密案，但出了捷運站難道就沒警察？

柯文哲回應，該案件他有問過，但凡事都要長官規定也是很麻煩，照理來說，性騷擾案件3次就該進入社會安全網，但沒人報告就不知道，社安網有漏洞；王浩回說，這起案件的蔡男一直用行為告訴大家，他需要輔導，但局處怕被你罵，所以都報喜不報憂，社會安全網根本是「社會漏洞網」，洞大得連鯊魚都過得去。

警察局表示，將持續清查高風險個案提報社會安全網，分析比對性侵害、性騷擾犯嫌清冊，如為再犯或精神疾病列管個案，填寫「公共安全風險評估量表」，通知網絡單位（警政、社政、衛政、勞政、教育、民政、消防等），提報區級及府級社會安全網會議。

警察局表示，已針對北市婦幼警示地點及特定治安熱點、人潮聚集處（場）所增加巡邏密度，提高見警率；另檢視上述地點環境照明設備、錄影監視系統等功能正常運作。

對於類似個案將建請檢察官聲請預防性羈押或核發強制處分命令，另偵辦婦幼刑事案件時，主動查詢犯嫌是否有性騷、性侵、跟騷等前科紀錄及保護性通報紀錄，如為高風險個案則報請檢察官指揮偵辦，建議聲請預防性羈押或核發強制處分命令（命其定期報到、加裝電子監控、禁止實施騷擾行為、接受警察查訪等），強化約制作為。

社會局表示，案件的行為人有長期開案列管，並與警政單位合作，在司法案件尚未定讞前，持續協助個案穩定就醫與輔導。此案件行為人的輔導與防範再犯，事實上各單位都保持聯繫合作，另已對案件受害者致上關懷及提供後續被害人補助、心理創傷復健、輔導及後續司法協助等陪伴與服務。

針對未來提報社安網的機制，社會局表示，未來行政程序上，除持續提供被害人相關輔導與協助外，並會再檢視能否有再精進的地方，市府會持續檢視社會安全網內各單位有無或如何落實有效、即時預警市府社安網的其他權責單位共同防治。