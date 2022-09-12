網傳北市2022年普發重陽敬老金 社會局：假訊息

重陽節將至，有網站近期整理全台敬老金領取方式，指稱台北市今年將恢復發放。台北市社會局呼籲，這是假訊息，請民眾勿信、勿轉傳，目前僅低收入等經濟弱勢長者可獲敬老金。

台北市長柯文哲上任後將重陽敬老禮金發送對象限縮為65歲以上低收入戶、中低收入戶及99歲以上長者，不過台北市議會去年通過「臺北市重陽敬老禮金致送自治條例」，要求恢復普發敬老金，市府因此將從明年起發放約每人新台幣1200元給長者。

不過，隨著重陽節將至，近期有網站整理各縣市老人敬老金發放時間及領取方式，指稱台北市今年恢復發放敬老金，65歲以上每人發1500元、99歲以上每人發1萬元，各區公所因此收到許多民眾詢問電話。

台北市社會局今天發布新聞稿澄清，這是假消息，請民眾勿信、勿轉傳，若散布謠言恐觸犯社會秩序維護法，將處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。

社會局說明，北市今年重陽敬老金維持僅65歲至98歲低收入、中低收入長者及99歲以上長者可獲得，明年起發放每名長者約1200元，相關資訊可至社會局網站，點選「常見問答」及「111年度重陽禮金致送作業相關問答集」查詢。