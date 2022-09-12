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狼師案綠批中市府「麻木不仁」 藍回嗆「救昌卡燕」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員高喊「市長道歉、局長下台」。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員高喊「市長道歉、局長下台」。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今召開第8次定期會，審議110年度台中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，民進黨議員指教局 涉及洩密與包庇，要求組專案小組調查25年前疑「狼師案」。國民黨團指出，民進黨議員不按議事程序發表與議程無關內容，阻礙議事人員宣讀，國民黨團強烈譴責，呼籲民進黨別再「救昌卡燕」了。

校長25年前長期性侵女學生案件在議會持續延燒，民進黨團指出涉案校長早就知情，教育局涉及違法洩密與包庇，民進黨痛批市府疏失且諸多離譜，強烈要求「市長道歉、局長下台」並成立專案調查小組。

黨團總召江肇國表示，市府涉及違法包庇及洩密，新聞局在社群媒體上失言、法制局違反當事人意願移送等，在在顯示了市府完全不把這個案子當作一回事，江肇國痛批市府「麻木不仁」。而執政黨議員在會議中護航，江肇國批，「假開會之名，行護航之實」，質疑市府上下沒有人在乎狼師的可惡與當事人的恐懼，不堪到令人唾棄。

國民黨團書記長吳瓊華表示，民進黨議員身為民意代表，理應對議事程序最為清楚，竟為了幫民進黨市長候選人拉抬選情，在不對的時間發表編造的內容，誤導市民又耽誤議事進行，完全是浪費公帑的行徑。

周永鴻表示，今天黃師接受媒體專訪時提供和教育局長楊振昇的部分Line對話內容，表示被檢舉前就向教育局長提出退休申請。周永鴻認為局長和黃師的互動嫌疑，他要求局長應該公布完整對話，讓議會和市民了解是否涉及洩密和包庇，以昭公信。

黃守達要求，針對此狼師案成立議會調查專案小組。根據台中市議會專案小組設置及處理辦法大會可直接議決通過成立專案小組，不需付委。

國民黨團議員說，教育局按照法令與行政程序處理性平案，這才是不讓狼師脫罪的最佳方式；民進黨用煽情的演技顛倒是非，把性平事件政治化，完全無助於維護性平正義，市民也看破民進黨議員救昌打燕的卑劣行徑。

議員劉士州說，台南市2020年有人舉發18年前性侵案，但22個月才完成調查，民進黨不應老是採取雙重標準。黃健豪說，法律以無罪推定原則，行政機關調查25年前的案子，用4個月的時間查明舊案，應予肯定。但民進黨議員指市府教局洩密一事，應調查清楚。

台中市議會本屆最後一次定期會，市長盧秀燕提出疑似狼師案的說明與態度。記者陳秋雲／攝影
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國民黨議員大喊「救昌卡燕」沒道理。記者陳秋雲／攝影
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民進黨 議員 狼師

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