快訊

直播／邊境、校園防疫新制今上路 指揮中心下午2時記者會說明

經典賽／台灣的「餅總」 林岳平掌中華隊兵符確定了

俄烏衝突200天 澤倫斯基證實：烏軍收復戰略重鎮伊久姆

新北估梅花颱風晚間起衝擊增劇 烏來防災「重中之重」

中央社／ 新北12日電
因颱風梅花外圍環流影響，新北市烏來等山區11日降下大雨，造成道路積水落石情形。（里長簡凱傑提供） 中央社
因颱風梅花外圍環流影響，新北市烏來等山區11日降下大雨，造成道路積水落石情形。（里長簡凱傑提供） 中央社

颱風「梅花」持續向北緩慢移動，新北市風險公司預測，今晚至明晨是影響新北最大時機，不排除烏來累積雨量至少再增250毫米。新北市副市長謝政達點名烏來是防災的重中之重。

新北市颱風「梅花」災害應變中心第一次工作會報今天上午在市府舉行，由謝政達主持，聽取單位報告防災整備與因應報告。

會中，新北市氣象協力團隊（天氣風險公司）分析，颱風中心今天晚間至明天清晨將通過東北角外海，是影響新北最大時機，不過研判發布陸上警報機率低，明天白天風雨趨緩。

風險公司指出，今天到明天上午南側山區仍有持續性降雨，長時間累積雨量較大，其中烏來累積雨量已達約350毫米，不排除到明天會再增加250到350毫米左右，應特別留意。

謝政達表示，依風險公司分析，新北東南側山區包括烏來、三峽、新店、深坑、石碇、坪林、瑞芳、汐止、雙溪、平溪與貢寮等11區雨勢仍較大，其中烏來特別是防災「重中之重」，務必要提高警覺、加強準備。

新北市政府農業局指出，行政院農業委員會水土保持局上午6時30分已針對烏來區信賢里、福山里分別發布2條土石流紅色警戒與2條黃色警戒，目前信賢里已撤離10人。

烏來區公所秘書黃賽門透過視訊表示，目前烏來累積雨量是新北最高，不過昨天只有零星小落石，也已清理積水路段，會持續觀察信賢潛勢區與烏砂溪水位，如果後續雨量仍增加，不排除今天晚間要求保全戶通通到收容所；另外，由於目前土壤含水量達飽和，會持續監控道路兩側邊坡，注意落石或土石流情形。

另外，謝政達指出，新北昨晚已關閉西盛、利濟、塔寮坑3座橫移門，不過根據台大氣候天氣災害研究中心報告，石門水庫目前水量為96.1%，翡翠水庫為87.9%，都有調節水位可能，因此也應留意其他橫移門關閉情形。

此外，今天截至上午8時，新北總計有3件路樹倒塌、1件積水、1件電線掉落、2件土石坍方案件。其中石碇區石碇堡隧道口凌晨2時37分有巨大落石掉落路面，經派員清除後，凌晨5時47分已恢復通車；三峽中山路576號土石坍方，已派人處理。

烏來 梅花颱風

延伸閱讀

梅花逼近華東 陸防總啟動防汛防颱風四級應急響應

新颱風接力「梅花」！「莫柏」今生成、一熱帶擾動發展中 吳德榮：颱風發展活躍期

颱風梅花挾豪雨逼近 桃市府深夜宣布復興3里停課

影／新北烏來瀑布滾滾黃流 大馬路「水淹半個輪胎高」如河道

相關新聞

新北估梅花颱風晚間起衝擊增劇 烏來防災「重中之重」

颱風「梅花」持續向北緩慢移動，新北市風險公司預測，今晚至明晨是影響新北最大時機，不排除烏來累積雨量至少再增250毫米。新...

潘文忠監交國台圖館長交接 新館長盼未來產官跨界合作

國立台灣圖書館今上午9時30分在館內7樓貴賓室舉行卸新任館長交接典禮，教育部長潘文忠親臨監交，在教育部多位人士見證下，新...

新北影響力系列／楊力州深耕25年 用紀錄片傳遞正能量

台灣知名紀錄片導演楊力州深耕紀錄片領域達25年，拍攝主題多以弱勢族群為主，不但帶動社會及政策討論，更將票房盈餘捐給相關弱...

疫情趨緩開學讓爸媽鬆口氣 新北議員籲推更多生育誘因

疫情趨緩下，許多孩童也終於能去學校或出遊，讓許多上班族家長鬆一口氣，但仍盼政府辦理相關活動，並打造友善生養環境。新北市議...

公館溝土城段左岸接管工程決標 盼減汙水改善惡臭

新北市土城區公館溝早年做農田灌溉使用，但隨農業式微成為臭水溝，新北水利局在左岸流域規畫接管，盼減少排入公館溝的汙水，目前...

京華城轉型 打造吸碳抗暖商辦

台北市京華城舊址將轉型為頂級商辦園區「京華廣場」，威京總部集團主席沈慶京日接受本報系專訪表示，京華城改建後的商辦園區預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。