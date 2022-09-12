新北影響力系列／楊力州深耕25年 用紀錄片傳遞正能量

台灣知名紀錄片導演楊力州深耕紀錄片領域達25年，拍攝主題多以弱勢族群為主，不但帶動社會及政策討論，更將票房盈餘捐給相關弱勢團體，並長期協助新北市提升紀錄片創作環境，積極培育年輕後進投入紀錄片工作領域，他認為，紀錄片是世界上最溫柔，卻能夠改變偏見的最大力量。

「紀錄片可以改變世界，這是我始終不變的信仰。」楊力州把紀錄片當成改正偏見的武器，溫柔地傳遞正能量，積極發揮影響力，召喚更多人關注被社會忽略議題；感動人心的作品，亦獲得多項大奬肯定。

楊力州作品《打火兄弟》以永和消防分隊隊員的付出及使命，榮獲金穗獎紀錄片首獎。刻劃一群原住民青少年足球員追求夢想故事的《奇蹟的夏天》獲金馬獎最佳紀錄片。《拔一條河》呈現八八風災後高雄甲仙創立拔河隊來重振當地希望的過程，被選為2013年臺北電影節閉幕片，更入圍第50屆金馬獎最佳紀錄片，內容也成為國小教材。

除了獲獎外，楊力州的作品亦引起廣大迴響。他表示，憤怒必須被翻譯，轉譯成具有正向的影響力。楊力州在轉譯那些憤怒與不公義的同時，自身也承受相當大的壓力與痛楚，因此常不自覺就悲傷憂鬱起來。同為紀錄片導演的妻子朱詩倩在第二胎亦有產後憂鬱，所以那時期兩人皆處與憂鬱狀態，相處在一起會互相影響與拉扯，她想到最好解方即是獨處，藉此得到喘息調適的機會。

楊力州曾一度以為是碰觸的題材，造成他的生活滲進藍色深沈的憂鬱，浸泡在悲傷氛圍，此刻他不會這麼想，反而很明白正是碰觸到這些議題，生命才更有明確方向與使命。他將負面情緒轉化成前進的動能，把鏡頭轉向到一直默默在台灣社會上，做非常不一樣事情的人身上，呈現各種不同故事。

楊力州表示，在台灣社會丟下全新思考，怪咖並不怪，怪咖有時是進步的力量。於是他集結台灣新生代紀錄片導演，企畫《怪咖系列》，為期3年、拍攝18部紀錄短片，議題涵蓋動保、同婚、女性和教育等價值，亦架構年輕人創作平台，其中有三分之一的作品由30歲以下的導演執導，也提供合作過的拍攝人員名單讓年輕導演挑選，調度、分配製片，確保拍攝進度，彌補新人導演欠缺製片觀念的問題。

他強調，如果真的喜歡或熱愛的事情，就算所有外在條件都無法滿足或獲得支持，那就堅持到底永不妥協。楊力州會投入紀錄片拍攝其實是受父親的影響，憶及兒時老家，經常擺放父親為別人畫的遺照，耳濡目染下，他從4歲起便握起炭筆素描。父親在新北邊陲從事勞動工作，教會他從邊陲視角看事情，關心邊陲弱勢族群，如拍攝失智老人等。楊力州說，雖然拍攝過程艱苦，但有志同道合的妻子相伴，一起工作24年，扮演好互相補位的神隊友。朱詩倩則笑著說，一路支持丈夫、給他力量，共同完成一部部紀錄片，非常有意義。