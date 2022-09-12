疫情趨緩開學讓爸媽鬆口氣 新北議員籲推更多生育誘因

疫情趨緩下，許多孩童也終於能去學校或出遊，讓許多上班族家長鬆一口氣，但仍盼政府辦理相關活動，並打造友善生養環境。新北市議員金瑞龍表示，國內生育率仍有待提升，新北除生育獎勵金及公共托育外，還要創造更多讓年輕父母敢生小孩的誘因。

疫情影響下，近兩年寒暑假營隊活動紛紛取消或延期，近日因疫情趨緩，許多戶外活動又陸續展開，政府也鼓勵大家逐漸回歸正常生活。新北中和的佳南幼兒園，日前於大新店游泳池舉辦小海龍特戰體驗營，鼓勵家長帶著孩子一起走出戶外、寓教於樂，獲得家長迴響。

佳南幼兒園長陳雅薇說，疫情讓孩子無法盡情在戶外活動，這段時間疫情稍歇，特別安排孩子走出戶外，體驗不同文化，讓孩子沉浸在無邊界教室的環境裡，從生活情境中學到書本以外的知識。

家長林小姐表示，這次的小海龍挑戰營辦得很成功，小朋友都很開心也學到很多，還玩到水，孩子回家後都吵著下次還要參加。家長趙先生也表示，特別感謝佳南幼兒園舉辦這次的活動，小孩在家悶了很久，終於可以帶他出來參加活動，像夏令營的感覺，小孩很喜歡。

新北市議員金瑞龍指出，非常鼓勵家長常帶孩子親近大自然，趁疫情趨緩期間，小朋友可以多參加戶外活動、呼吸新鮮空氣。他還指出，現在小孩生得少，政府應辦理各項相關活動，努力打造宜居城市、建構友善生養環境，創造讓年輕父母敢生小孩的誘因。

金瑞龍強調，在少子化的浪潮下，必須減輕養育小孩的負擔，才有可能提高生育率。他也強調，他已成功爭取新北市的生育獎勵金由2萬元提高至3萬元，並多次提案建請市府盡速增加公共托育中心數量，目標上看200家。